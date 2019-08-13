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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3796379737983799>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52

https://twitter.com/evhen_n/status/1161277184591486976

Трейлер допроса Порошенко (юмор) :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 13 сер, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52

  budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...


И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?

исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Глупость ПАПа в том и состоит, что он этого не увидел.
А тупость -- в том, что даже после того, как ему прямо об этом помощник сказал.

То есть армия-мовп-вера конечно продвигать нужно, но не по глупому, как ПАП.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:57

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть..
Але якщо ви створите інформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.
вот только вы и прочие По-попклонники к этому постоянно призываете, постоянно делаете акцент, что надо запретить исключить. Вот кто призывает? Как правило вопросы языка и притеснений поднимают националисты и именно они есть причина этого зла, если бы молчали и были толерантны к говорящим на других языках, то и вопроса бы такого не возникло.
Ще раз
Якби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин...
Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?

исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Прекрасно
Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі...
У Львові
а - підтримують Армія
б - підтримують Мова
в - підтримують Віра
І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля...
Чого не скажеш про Одесу і Харків..
Тому
Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра...
Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум
ОРДЛОвці це вже побачили
Хто хоче бути наступним?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:05

  mephala написав:
  yanyura написав:По Зеленскому. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение.
С дочкой понятно, если Елена Кравец написала
А поскольку мой муж крестил их дочку

то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец.
С Кириллом тоже особых проблем нет.
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/
Смотрим здесь на фото, сделанное во время крещения и сравниваем с фото Елены и Сергея на https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou ... i-kravets/
Включайте свои Л - логику и Н - наблюдательность.

з того ж тексту що ви давали посилання слова Олени Кравець:
" Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем"
Значить хрещена Олександри Зеленської була не Олена Кравець. це по перше.
а по друге подружжя не може бути кумами. отже ви зробили хибний висновок з вказаних імен без прізвищ хрещених батьків Кирила Зеленського.
так що рекомендував би вам вмикати Л та Н.

ЗІ
"Елена Кравец — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского[21]."

Насчет "хибних висновків".

Во-первых, где я писал, что Елена Кравец крестная Александры Зеленской?

Во-вторых, откуда вы взяли, что
подружжя не може бути кумами

?
Требования к восприемникам в православии

Обязанности восприемников таковы, что не каждый человек может быть допущен к восприятию от купели крещаемого. Церковными правилами[3] устраняются от этого:
- Родители самого крещаемого и ли́ца, состоящие в кровном родстве (это запрещение не носит безусловно обязательной силы).
- Монахи, так как монашеский сан соединяется с полным отречением от мира (исторически монашеские власти и монахи необщежительных монастырей бывают восприемниками[4]).
- Не достигшие совершеннолетия.
- Иноверцы, причём не только нехристиане, но даже и инославные. В некоторых случаях в прошлом по политическим обстоятельствам допускались восприемники из инославных, но с тем условием, чтобы они читали символ веры так, как он читается в Православной церкви.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BB%D1%8C
муж и жена в кровном родстве не состоят, а потому степени не имеют.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B2%D0%BE

Так что "хибні висновкі" делаете вы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?

исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Прекрасно
Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі...
У Львові
а - підтримують Армія
б - підтримують Мова
в - підтримують Віра
І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля...
Чого не скажеш про Одесу і Харків..
Тому
Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра...
Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум
ОРДЛОвці це вже побачили
Хто хоче бути наступним?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прекрасно?

Это ужасно.
Потому что проблемы оккупированных территрий и нестабильных регионов ударили и бьют по всей Украине, и по Львову и т.д.

Розум Бог забрал у можновладцив....
У которых прямые обязанности находить лучшие решения работы с тем, кто есть (непонимающими).
Лучшие, а не простые.

Больше ударили, меньше ударили -- это всё из той же серии ошибочных сравнений (как с погибшими на войне и воде).
За неделю - около 30 утонуло, но упоминают больше о 4-х морпехах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:46

  budivelnik написав:У Львові
а - підтримують Армія
б - підтримують Мова
в - підтримують Віра

г (главное) - поезд Львов - Москва.
  budivelnik написав:І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:49

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Прекрасно
Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі...
У Львові
а - підтримують Армія
б - підтримують Мова
в - підтримують Віра
І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля...
Чого не скажеш про Одесу і Харків..
Тому
Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра...
Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум
ОРДЛОвці це вже побачили
Хто хоче бути наступним?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прекрасно?

Это ужасно.
Потому что проблемы оккупированных территрий и нестабильных регионов ударили и бьют по всей Украине, и по Львову и т.д.
...

Однозначно!
Это не петины миньоны гасили вдруг разсосшийся рейтинг Самопомочи - это все злой Донбасс методично топил два года в мусоре патриотичный Львов.

"Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум"
(Занавес)
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:52

Ответ на некоторые вопросы, поднимаемые в постах сегодня на этой ветке.
"Армия, язык, вера": Москаль призвал казнить автора предвыборного лозунга Порошенко
11 августа 2019
Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину, заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль.

"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.

https://glavred.info/ukraine/10094081-a ... henko.html

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа
13.08.2019
Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказала Иванова агентству во вторник.

https://interfax.com.ua/news/general/606945.html

Партия Порошенко уже пятый день ждет ответа от других партий на предложение о сотрудничестве
16:32, сегодня
Партия "Европейская солидарность" все еще ждет от других партий ответа на свое предложение о сотрудничестве в новом созыве Верховной Рады. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко.

"Мы апеллируем и обращаемся к нашим коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство, это партия "Голос" и партия "Батькивщина", с предложением скоординировать усилия политсил… Пока что мы не имеем соответствующей реакции от наших коллег из "Голоса" и "Батькивщины", но ждем. Мы убеждены, что скоординировав наши усилия, мы больше сделаем и для демократии, и для правильного функционирования Рады", – сказала Геращенко.

С другой стороны, она исключила возможность сотрудничества "Европейской солидарности" с партией "Оппозиционная платформа".

https://strana.ua/news/216751-herashche ... estve.html

Прямая речь Геращенко - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... fLN7nnsS18

"Всем сердцем". Сын Порошенко на чистом русском рассказал про свою любовь к украинскому языку
11:39, сегодня

Сын экс-президента Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал он.

Ему задали вопрос, а как к этому относятся его родители.

"Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)", - ответил Михаил.

Так же сын Порошенко ответил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

https://strana.ua/news/216695-syn-poros ... usski.html

Прямая речь Михаила в видео на https://www.facebook.com/ukrainews/vide ... 672951851/

13.08.2019
"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии в связи с увольнением Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

https://interfax.com.ua/news/political/606908.html
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:59

Да у Пети у самого русский - родной. А мова - на втором месте.
Чего только стоят оговорки, русизмы. И за все годы он так и не выучил, что не ДоМбас - а ДоНбас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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