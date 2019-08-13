Додано: Вів 13 сер, 2019 21:52

"Армия, язык, вера": Москаль призвал казнить автора предвыборного лозунга Порошенко

11 августа 2019

Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину , заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль.



"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - подчеркнул он во время чата в Главреде.



По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

13.08.2019

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова .



"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказала Иванова агентству во вторник.

Партия Порошенко уже пятый день ждет ответа от других партий на предложение о сотрудничестве

16:32, сегодня

Партия "Европейская солидарность" все еще ждет от других партий ответа на свое предложение о сотрудничестве в новом созыве Верховной Рады. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко.



"Мы апеллируем и обращаемся к нашим коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство, это партия "Голос" и партия "Батькивщина", с предложением скоординировать усилия политсил… Пока что мы не имеем соответствующей реакции от наших коллег из "Голоса" и "Батькивщины", но ждем . Мы убеждены, что скоординировав наши усилия, мы больше сделаем и для демократии, и для правильного функционирования Рады", – сказала Геращенко.



С другой стороны, она исключила возможность сотрудничества "Европейской солидарности" с партией "Оппозиционная платформа".

"Всем сердцем". Сын Порошенко на чистом русском рассказал про свою любовь к украинскому языку

11:39, сегодня



Сын экс-президента Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос.



"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски ", - сказал он.



Ему задали вопрос, а как к этому относятся его родители.



"Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)", - ответил Михаил.



Так же сын Порошенко ответил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

13.08.2019

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии в связи с увольнением Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ .

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