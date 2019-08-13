Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?
исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал. Глупость ПАПа в том и состоит, что он этого не увидел. А тупость -- в том, что даже после того, как ему прямо об этом помощник сказал.
То есть армия-мовп-вера конечно продвигать нужно, но не по глупому, как ПАП.
Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть.. Але якщо ви створите інформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.
вот только вы и прочие По-попклонники к этому постоянно призываете, постоянно делаете акцент, что надо запретить исключить. Вот кто призывает? Как правило вопросы языка и притеснений поднимают националисты и именно они есть причина этого зла, если бы молчали и были толерантны к говорящим на других языках, то и вопроса бы такого не возникло.
Ще раз Якби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин... Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?
исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Прекрасно Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі... У Львові а - підтримують Армія б - підтримують Мова в - підтримують Віра І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля... Чого не скажеш про Одесу і Харків.. Тому Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра... Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум ОРДЛОвці це вже побачили Хто хоче бути наступним?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yanyura написав:По Зеленскому. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение. С дочкой понятно, если Елена Кравец написала
А поскольку мой муж крестил их дочку
то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец. С Кириллом тоже особых проблем нет.
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.
з того ж тексту що ви давали посилання слова Олени Кравець: " Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем" Значить хрещена Олександри Зеленської була не Олена Кравець. це по перше. а по друге подружжя не може бути кумами. отже ви зробили хибний висновок з вказаних імен без прізвищ хрещених батьків Кирила Зеленського. так що рекомендував би вам вмикати Л та Н.
ЗІ "Елена Кравец — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского[21]."
Насчет "хибних висновків".
Во-первых, где я писал, что Елена Кравец крестная Александры Зеленской?
Во-вторых, откуда вы взяли, что
подружжя не може бути кумами
?
Требования к восприемникам в православии
Обязанности восприемников таковы, что не каждый человек может быть допущен к восприятию от купели крещаемого. Церковными правилами[3] устраняются от этого: - Родители самого крещаемого и ли́ца, состоящие в кровном родстве (это запрещение не носит безусловно обязательной силы). - Монахи, так как монашеский сан соединяется с полным отречением от мира (исторически монашеские власти и монахи необщежительных монастырей бывают восприемниками[4]). - Не достигшие совершеннолетия. - Иноверцы, причём не только нехристиане, но даже и инославные. В некоторых случаях в прошлом по политическим обстоятельствам допускались восприемники из инославных, но с тем условием, чтобы они читали символ веры так, как он читается в Православной церкви.
budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?
исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Прекрасно Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі... У Львові а - підтримують Армія б - підтримують Мова в - підтримують Віра І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля... Чого не скажеш про Одесу і Харків.. Тому Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра... Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум ОРДЛОвці це вже побачили Хто хоче бути наступним?
Прекрасно?
Это ужасно. Потому что проблемы оккупированных территрий и нестабильных регионов ударили и бьют по всей Украине, и по Львову и т.д.
Розум Бог забрал у можновладцив.... У которых прямые обязанности находить лучшие решения работы с тем, кто есть (непонимающими). Лучшие, а не простые.
Больше ударили, меньше ударили -- это всё из той же серии ошибочных сравнений (как с погибшими на войне и воде). За неделю - около 30 утонуло, но упоминают больше о 4-х морпехах.
budivelnik написав:Прекрасно Ті хто не хотіли ці постулати виконувати найбільше-найсильніше відчули це на своїй шкірі... У Львові а - підтримують Армія б - підтримують Мова в - підтримують Віра І ймовірність появи у нас різних там пуйлоприхлєбатєлів прямо наближується до нуля... Чого не скажеш про Одесу і Харків.. Тому Чого над головою снаряди ,завод розбомблений і пенсія через кордон - тому що не хотів притримуватись Армія-Мова-Віра... Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум ОРДЛОвці це вже побачили Хто хоче бути наступним?
Прекрасно?
Это ужасно. Потому что проблемы оккупированных территрий и нестабильных регионов ударили и бьют по всей Украине, и по Львову и т.д. ...
Однозначно! Это не петины миньоны гасили вдруг разсосшийся рейтинг Самопомочи - это все злой Донбасс методично топил два года в мусоре патриотичный Львов.
"Бог ,щоб когось наказати - забирає в нього розум" (Занавес)
Ответ на некоторые вопросы, поднимаемые в постах сегодня на этой ветке.
"Армия, язык, вера": Москаль призвал казнить автора предвыборного лозунга Порошенко 11 августа 2019 Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину, заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль.
"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - подчеркнул он во время чата в Главреде.
По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.
Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа 13.08.2019 Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.
"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказала Иванова агентству во вторник.
Партия Порошенко уже пятый день ждет ответа от других партий на предложение о сотрудничестве 16:32, сегодня Партия "Европейская солидарность" все еще ждет от других партий ответа на свое предложение о сотрудничестве в новом созыве Верховной Рады. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко.
"Мы апеллируем и обращаемся к нашим коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство, это партия "Голос" и партия "Батькивщина", с предложением скоординировать усилия политсил… Пока что мы не имеем соответствующей реакции от наших коллег из "Голоса" и "Батькивщины", но ждем. Мы убеждены, что скоординировав наши усилия, мы больше сделаем и для демократии, и для правильного функционирования Рады", – сказала Геращенко.
С другой стороны, она исключила возможность сотрудничества "Европейской солидарности" с партией "Оппозиционная платформа".
13.08.2019 "Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии в связи с увольнением Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.