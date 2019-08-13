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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:16
Вкладчик1234 написав:
Да у Пети у самого русский - родной. А мова - на втором месте.
Чего только стоят оговорки, русизмы. И за все годы он так и не выучил, что не ДоМ
бас - а ДоН
бас
Петя - типичный перерожденец, обычно у политиков самые высокие результаты всегда на малой Родине, но в Болграде Петю терпеть не могут, одни из самых низких результатов на выборах по стране у него это в Болграде на малой Родине.
На второй его малой Родине в Бендерах - Петю терпеть не могут еще в большей степени.
Бывшего ярого прихожанина УПЦ, возглавлявшего его крестные ходы и крестившего там детей, Петю также терпеть не могут как предателя.
Один из отцов-основателей-партии регионов, министр Януковича, он и их кинул.
Кинул Жванию и других соратников.
Вот так по жизни и шёл.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 23:35
budivelnik написав:
Ще раз
Якби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин...
Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна?
Еще раз из-за поребрика зовете именно вы причем вот прямым текстом об этом пишете.
А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.
именно из-за таких как вы я, родившийся в Украине, свободно владеющий укр. языком, принципиально пишу на русском тут, поскольку так я начал тут писать так и буду продолжать и в угоду маразматиков менять язык своих постов не собираюсь.
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