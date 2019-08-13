RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3796379737983799

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:16

  Вкладчик1234 написав:Да у Пети у самого русский - родной. А мова - на втором месте.
Чего только стоят оговорки, русизмы. И за все годы он так и не выучил, что не ДоМбас - а ДоНбас


Петя - типичный перерожденец, обычно у политиков самые высокие результаты всегда на малой Родине, но в Болграде Петю терпеть не могут, одни из самых низких результатов на выборах по стране у него это в Болграде на малой Родине.
На второй его малой Родине в Бендерах - Петю терпеть не могут еще в большей степени.
Бывшего ярого прихожанина УПЦ, возглавлявшего его крестные ходы и крестившего там детей, Петю также терпеть не могут как предателя.
Один из отцов-основателей-партии регионов, министр Януковича, он и их кинул.
Кинул Жванию и других соратников.
Вот так по жизни и шёл.
freeze
4
 
Повідомлень: 12523
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3624 раз.
Подякували: 5279 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:35

  budivelnik написав:Ще раз
Якби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин...
Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна?

Еще раз из-за поребрика зовете именно вы причем вот прямым текстом об этом пишете.
А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.
именно из-за таких как вы я, родившийся в Украине, свободно владеющий укр. языком, принципиально пишу на русском тут, поскольку так я начал тут писать так и буду продолжать и в угоду маразматиков менять язык своих постов не собираюсь.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5412
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:51

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.


Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 14.11.13
Подякував: 130 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 01:36

  Surfer написав:
  ol_zy написав:А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.


Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных.

и еще бы несколько дестилетий продолжало бы готовиться в ожидании повода, но вот повод (пусть и формальный) дали и все началось, а не давали бы повода так и продолжали бы готовиться.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5412
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3796379737983799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14410)
14.08.2019 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.