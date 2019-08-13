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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3796379737983799 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 22:16 Вкладчик1234 написав: Да у Пети у самого русский - родной. А мова - на втором месте.

Чего только стоят оговорки, русизмы. И за все годы он так и не выучил, что не ДоМбас - а ДоНбас Да у Пети у самого русский - родной. А мова - на втором месте.Чего только стоят оговорки, русизмы. И за все годы он так и не выучил, что не Добас - а Добас



Петя - типичный перерожденец, обычно у политиков самые высокие результаты всегда на малой Родине, но в Болграде Петю терпеть не могут, одни из самых низких результатов на выборах по стране у него это в Болграде на малой Родине.

На второй его малой Родине в Бендерах - Петю терпеть не могут еще в большей степени.

Бывшего ярого прихожанина УПЦ, возглавлявшего его крестные ходы и крестившего там детей, Петю также терпеть не могут как предателя.

Один из отцов-основателей-партии регионов, министр Януковича, он и их кинул.

Кинул Жванию и других соратников.

Вот так по жизни и шёл. Петя - типичный перерожденец, обычно у политиков самые высокие результаты всегда на малой Родине, но в Болграде Петю терпеть не могут, одни из самых низких результатов на выборах по стране у него это в Болграде на малой Родине.На второй его малой Родине в Бендерах - Петю терпеть не могут еще в большей степени.Бывшего ярого прихожанина УПЦ, возглавлявшего его крестные ходы и крестившего там детей, Петю также терпеть не могут как предателя.Один из отцов-основателей-партии регионов, министр Януковича, он и их кинул.Кинул Жванию и других соратников.Вот так по жизни и шёл. freeze 4 Повідомлень: 12523 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 23:35 budivelnik написав: Ще раз

Якби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин...

Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна? Ще разЯкби Вас притісняли і заставляли 27 років- Ви б говорили на українській,писали українською і боялись десь прогавити інформацію про те що ви росіянин...Але ви говорите російською ,пишете російською,закликаєте запорєбріківців вас захищати - так ви притісняєма чи неадекватна?

Еще раз из-за поребрика зовете именно вы причем вот прямым текстом об этом пишете.

А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.

именно из-за таких как вы я, родившийся в Украине, свободно владеющий укр. языком, принципиально пишу на русском тут, поскольку так я начал тут писать так и буду продолжать и в угоду маразматиков менять язык своих постов не собираюсь. Еще раз из-за поребрика зовете именно вы причем вот прямым текстом об этом пишете.А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.именно из-за таких как вы я, родившийся в Украине, свободно владеющий укр. языком, принципиально пишу на русском тут, поскольку так я начал тут писать так и буду продолжать и в угоду маразматиков менять язык своих постов не собираюсь. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5412 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 00:51 Re: Політичні дискусії ol_zy написав: А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать. А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.



Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных. Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных. Surfer

Повідомлень: 2015 З нами з: 14.11.13 Подякував: 130 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 01:36 Surfer написав: ol_zy написав: А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать. А вот если бы не было таких идиотов нацис-оналистов, то под большим вопросом произошли бы те события в крыму и лугандоне. Именно благодаря вам и вам подобным в лугандоне начали вопить путин введи. Именно на таких как вы лежит ответственность за тысячи погибших, если бы не ваши вопли, запретить другие языки, то очень многого бы удалось избежать.



Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных. Крымская аннексия готовилась давным давно за десятиление тому так точно, и донбасс - ее составляющая - уже миллион раз показывали флаги лднр еще в середине 2000 и планы эти составляла именно россия. В грузии война началась тоже не с языкового вопроса - а исключительно из за имперских бредней рф. языковой вопрос был вброшен пророссийской командой януковича и всячески подогревался из за поребрика, но по сути он не стоит выеденного яйца - это всего лишь повод заложенный в сознание рос пропагандой в умы легковерных и недальновидных.

и еще бы несколько дестилетий продолжало бы готовиться в ожидании повода, но вот повод (пусть и формальный) дали и все началось, а не давали бы повода так и продолжали бы готовиться. и еще бы несколько дестилетий продолжало бы готовиться в ожидании повода, но вот повод (пусть и формальный) дали и все началось, а не давали бы повода так и продолжали бы готовиться. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5412 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3796379737983799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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