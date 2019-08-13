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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3795379637973798

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52

https://twitter.com/evhen_n/status/1161277184591486976

Трейлер допроса Порошенко (юмор) :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 13 сер, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52

  budivelnik написав:А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...


И чем это простое решение сложной проблемы отличается от критикуемого *нужно просто перестать стрелять*?

исходить нужно из реалий того, что просто выполнять действия Армия-Мова-Вера народ почему-то))) не особо пожелал.
Глупость ПАПа в том и состоит, что он этого не увидел.
А тупость -- в том, что даже после того, как ему прямо об этом помощник сказал.

То есть армия-мовп-вера конечно продвигать нужно, но не по глупому, как ПАП.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:05

  mephala написав:
  yanyura написав:По Зеленскому. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение.
С дочкой понятно, если Елена Кравец написала
А поскольку мой муж крестил их дочку

то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец.
С Кириллом тоже особых проблем нет.
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/
Смотрим здесь на фото, сделанное во время крещения и сравниваем с фото Елены и Сергея на https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou ... i-kravets/
Включайте свои Л - логику и Н - наблюдательность.

з того ж тексту що ви давали посилання слова Олени Кравець:
" Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем"
Значить хрещена Олександри Зеленської була не Олена Кравець. це по перше.
а по друге подружжя не може бути кумами. отже ви зробили хибний висновок з вказаних імен без прізвищ хрещених батьків Кирила Зеленського.
так що рекомендував би вам вмикати Л та Н.

ЗІ
"Елена Кравец — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского[21]."

Насчет "хибних висновків".

Во-первых, где я писал, что Елена Кравец крестная Александры Зеленской?

Во-вторых, откуда вы взяли, что
подружжя не може бути кумами

?
Требования к восприемникам в православии

Обязанности восприемников таковы, что не каждый человек может быть допущен к восприятию от купели крещаемого. Церковными правилами[3] устраняются от этого:
- Родители самого крещаемого и ли́ца, состоящие в кровном родстве (это запрещение не носит безусловно обязательной силы).
- Монахи, так как монашеский сан соединяется с полным отречением от мира (исторически монашеские власти и монахи необщежительных монастырей бывают восприемниками[4]).
- Не достигшие совершеннолетия.
- Иноверцы, причём не только нехристиане, но даже и инославные. В некоторых случаях в прошлом по политическим обстоятельствам допускались восприемники из инославных, но с тем условием, чтобы они читали символ веры так, как он читается в Православной церкви.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BB%D1%8C
муж и жена в кровном родстве не состоят, а потому степени не имеют.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B2%D0%BE

Так что "хибні висновкі" делаете вы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:52

Ответ на некоторые вопросы, поднимаемые в постах сегодня на этой ветке.
"Армия, язык, вера": Москаль призвал казнить автора предвыборного лозунга Порошенко
11 августа 2019
Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину, заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль.

"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.

https://glavred.info/ukraine/10094081-a ... henko.html

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа
13.08.2019
Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказала Иванова агентству во вторник.

https://interfax.com.ua/news/general/606945.html

Партия Порошенко уже пятый день ждет ответа от других партий на предложение о сотрудничестве
16:32, сегодня
Партия "Европейская солидарность" все еще ждет от других партий ответа на свое предложение о сотрудничестве в новом созыве Верховной Рады. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко.

"Мы апеллируем и обращаемся к нашим коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство, это партия "Голос" и партия "Батькивщина", с предложением скоординировать усилия политсил… Пока что мы не имеем соответствующей реакции от наших коллег из "Голоса" и "Батькивщины", но ждем. Мы убеждены, что скоординировав наши усилия, мы больше сделаем и для демократии, и для правильного функционирования Рады", – сказала Геращенко.

С другой стороны, она исключила возможность сотрудничества "Европейской солидарности" с партией "Оппозиционная платформа".

https://strana.ua/news/216751-herashche ... estve.html

Прямая речь Геращенко - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... fLN7nnsS18

"Всем сердцем". Сын Порошенко на чистом русском рассказал про свою любовь к украинскому языку
11:39, сегодня

Сын экс-президента Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал он.

Ему задали вопрос, а как к этому относятся его родители.

"Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)", - ответил Михаил.

Так же сын Порошенко ответил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

https://strana.ua/news/216695-syn-poros ... usski.html

Прямая речь Михаила в видео на https://www.facebook.com/ukrainews/vide ... 672951851/

13.08.2019
"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии в связи с увольнением Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

https://interfax.com.ua/news/political/606908.html
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:56

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
Первый вопрос,для Порошенко, на полиграфе:

-Вы,Порошенко Пётр Алексеевич?
-Нет.


Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.

к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:58

  freeze написав:mephala

Да все уже поняли позицию порохоботов, успокойтесь -
муж одноклассницы - это кумовство, которое надо осуждать
а Луценко - муж кумы, вообще никто и не имеет отношение к кумовству

двуличие порохоботов и сгубило


Осуждать надо и то и это. Зефилы почему-то ограничиваются луценкой. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:02

  Вкладчик1234 написав:Доречі, а чому син Порошенка розмовляє російською, а не державною?
Чи може для нього російська - це державна?

Він взагалі зможе зв'язати хоч пару речень українською?


Он доказывает, что у нас свобода по языкам :mrgreen:
Так же, как нынешний президент доказывает, что наших граждан в армию не загребают, можно по повесткам не ходить. :mrgreen:
Все это рашистские пугалки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:20

  vano80 написав:
  freeze написав:mephala

Да все уже поняли позицию порохоботов, успокойтесь -
муж одноклассницы - это кумовство, которое надо осуждать
а Луценко - муж кумы, вообще никто и не имеет отношение к кумовству

двуличие порохоботов и сгубило


Осуждать надо и то и это. Зефилы почему-то ограничиваются луценкой. :mrgreen:



Осуждать надо глупость и непрофессионализм, а кто кому муж племянницы одноклассницы это до одного места. Подавляющее большинство вопросов к Луценко от многочисленных людей не потому что он муж чей-то кумы, а потому что тему своей ответственности завалил, резонансные дела не расследованы, что-то преднамеренно тормозилось и тд.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:25

  Тракторист написав:
  freeze написав:
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.

к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...


Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко.
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