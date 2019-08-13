Alex2007 написав:freeze написав:
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.
Когда это по телевизору или тырнету покажут ?
Ой, там будет шоу еще то.
На вопрос
- Вы - Порошенко Пётр Алексеевич?
Последует ответ типа
- Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла.....
(На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи)
Порошенко:
- Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла....
(на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством)
Петр Алексеевич:
-...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова....
камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал)
Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна...
(ЗАНАВЕС)