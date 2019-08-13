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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3796379737983799

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:08

  Alex2007 написав:
  freeze написав:
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.


Когда это по телевизору или тырнету покажут ? :mrgreen: :lol:

Ой, там будет шоу еще то.
На вопрос
- Вы - Порошенко Пётр Алексеевич?
Последует ответ типа
- Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла.....
(На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи)
Порошенко:
- Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла....
(на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством)
Петр Алексеевич:
-...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова....
камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал)
Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна...
(ЗАНАВЕС)
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