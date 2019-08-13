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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3796379737983799 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 14 сер, 2019 13:08 Alex2007 написав: freeze написав:

Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.



“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов. Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.



Когда это по телевизору или тырнету покажут ? Когда это по телевизору или тырнету покажут ?

Ой, там будет шоу еще то.

На вопрос

- Вы - Порошенко Пётр Алексеевич?

Последует ответ типа

- Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла.....

(На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи)

Порошенко:

- Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла....

(на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством)

Петр Алексеевич:

-...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова....

камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал)

Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна...

(ЗАНАВЕС) Ой, там будет шоу еще то.На вопрос- Вы - Порошенко Пётр Алексеевич?Последует ответ типа- Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла.....(На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи)Порошенко:- Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла....(на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством)Петр Алексеевич:-...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова....камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал)Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна...(ЗАНАВЕС) antey1969 1

Повідомлень: 8641 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1019 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 15:54 Re: Політичні дискусії ), а дело его живет

https://strana.ua/news/216957-kanal-112-obnarodoval-zajavlenie-v-kotorom-potreboval-ot-zelenskoho-vmeshatsja-v-situatsiju-s-atakoj-na-kanal.html

"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.



Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.

Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""



Зачем выдумывать такое, непонятно Ну что порох творит то, вроде и отстранили уже (правда прокурор не сидит, ну то такое), а дело его живет"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.Отмечается, что международный редакционный совет, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.Результатом пможет стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""Зачем выдумывать такое, непонятно vano80 Повідомлень: 1411 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 16:27 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:

Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.



“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов. Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.

к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа... к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...



Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко. Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко.

это всё эмоции, а согласно ст. 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников...



а что касается сомнений в словах порошенко, то большинство страны давно уже в курсе что это патологический врун... это всё эмоции, а согласно ст. 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников...а что касается сомнений в словах порошенко, то большинство страны давно уже в курсе что это патологический врун... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4124 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 16:53 vano80 написав: Ну что порох творит то, вроде и отстранили уже (правда прокурор не сидит, ну то такое ), а дело его живет

https://strana.ua/news/216957-kanal-112-obnarodoval-zajavlenie-v-kotorom-potreboval-ot-zelenskoho-vmeshatsja-v-situatsiju-s-atakoj-na-kanal.html

"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.



Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.

Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""



Зачем выдумывать такое, непонятно Ну что порох творит то, вроде и отстранили уже (правда прокурор не сидит, ну то такое), а дело его живет"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.Отмечается, что международный редакционный совет, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.Результатом пможет стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""Зачем выдумывать такое, непонятно

Сторонник Порошенко vano80 защищает пророссийский канал и возмущается из-за этого действиями команды Зеленского! Пердимонокль, другого выражения не нахожу.



13 августа 2019



Сергей Высоцкий, нардеп от "Народного фронта" Верховной Рады 8 созыва, который на последних выборах шел по спискам партии Порошенко "ЕС" (был на непроходном 44 номере - Ред.), в эфире телеканала "Прямой" (который также связывают с бывшим президентом), заявил, что все, что можно сделать с украинскими телеканалами, которых он считает пророссийскими - взорвать противотанковой ракетой.



"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины - на врага, все журналисты, которые работают там, - они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать - подорвать ПТУРом, то есть закрыть" - заявил нардеп в эфире ток-шоу "Прямой эфир" от 12 августа. Речь шла про каналы "NewsOne" и "112".

https://strana.ua/news/216714-soratnik- ... orvat.html



Он же ранее

Соратник Порошенко заявил, что Украине выгоднее Путин, чем Навальный

28 июля 2019

"На самом деле взгляд на действительность Навального более опасен для нас, чем взгляд Путина. Потому что Украине нужно, чтобы российское государство в принципе не существовало в нынешних границах...Чтобы освободились народы Кавказа и другие народы... Геополитическая задача Украины при этом должна заключаться в том, чтобы обеспечить интеграцию бывших территорий России в европейское пространство...



Поэтому перед тем, как радоваться каким-то протестам в Москве подумайте, выгодна нам перезагрузка режима в России. Что для нас лучше в стратегической перспективе - маргинализированный путинский режим под санкциями, или новые и эффективные имперские националисты, которые могут прийти ему на замену.

Коррумпированное, неэффективное российское государство, понимающее только влияние силы - это более выгодно для нас, чем современная эффективная империя, которая не выпустит нас из российских когтей".

https://strana.ua/news/213936-serhej-vy ... alnyj.html

Как все-таки были правы радикалы, которые на всем известном предвыборном билборде наклеивали знак "равно"! Сторонник Порошенкозащищает пророссийский канал и возмущается из-за этого действиями команды Зеленского! Пердимонокль, другого выражения не нахожу.Он же ранееКак все-таки были правы радикалы, которые на всем известном предвыборном билборде наклеивали знак "равно"! yanyura Повідомлень: 4884 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 17:00 ВВС: Вы как секретарь СНБО видите угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук прошел в парламент?



Александр Данилюк: Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть .



Является ли это угрозой? Да, это угроза.



Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49330130



Вот о чем должны беспокоиться сторонники экс-президента, не о кумовьях Зеленского, которые гипотетически могут занять "должности", а о том, что кум Путина , как нардеп, будет иметь доступ к госстайнам, в т.ч. секретным решениям РНБО , которые с большой вероятностью попадут к тем, кому они не должны попасть ни в коем случае, а именно, к Путину.

Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский. Вот о чем должны беспокоиться сторонники экс-президента, не о кумовьях Зеленского, которые гипотетически могут занять "должности", а о том, что, как нардеп,, которые с большой вероятностью попадут к тем, кому они не должны попасть ни в коем случае, а именно, к Путину.Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский. yanyura Повідомлень: 4884 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2019 17:19 yanyura написав: Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский. Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский.



Это их психический комплекс, Медведчук вполне нормально существовал с Порохом, Медведчук не выигрывал у Пети выборы, поэтому на него у них нет никаких обид.

Поэтому кум Путина для них нейтральный персонаж, а вот муж одноклассницы Зеленского - это трэш.

Тут недавно Песикот так рьяно переживал за оппоблоковца, потому что его обходил на округе кто-то от Слуги народа. Это из той же оперы. Это их психический комплекс, Медведчук вполне нормально существовал с Порохом, Медведчук не выигрывал у Пети выборы, поэтому на него у них нет никаких обид.Поэтому кум Путина для них нейтральный персонаж, а вот муж одноклассницы Зеленского - это трэш.Тут недавно Песикот так рьяно переживал за оппоблоковца, потому что его обходил на округе кто-то от Слуги народа. Это из той же оперы. freeze 4 Повідомлень: 12526 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3796379737983799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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