Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.
Когда это по телевизору или тырнету покажут ?
Ой, там будет шоу еще то. На вопрос - Вы - Порошенко Пётр Алексеевич? Последует ответ типа - Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла..... (На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи) Порошенко: - Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла.... (на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством) Петр Алексеевич: -...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова.... камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал) Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна... (ЗАНАВЕС)
Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""
freeze написав: Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.
к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...
Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко.
это всё эмоции, а согласно ст. 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников...
а что касается сомнений в словах порошенко, то большинство страны давно уже в курсе что это патологический врун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""
Зачем выдумывать такое, непонятно
Сторонник Порошенко vano80 защищает пророссийский канал и возмущается из-за этого действиями команды Зеленского! Пердимонокль, другого выражения не нахожу.
13 августа 2019
Сергей Высоцкий, нардеп от "Народного фронта" Верховной Рады 8 созыва, который на последних выборах шел по спискам партии Порошенко "ЕС" (был на непроходном 44 номере - Ред.), в эфире телеканала "Прямой" (который также связывают с бывшим президентом), заявил, что все, что можно сделать с украинскими телеканалами, которых он считает пророссийскими - взорвать противотанковой ракетой.
"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины - на врага, все журналисты, которые работают там, - они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать - подорвать ПТУРом, то есть закрыть" - заявил нардеп в эфире ток-шоу "Прямой эфир" от 12 августа. Речь шла про каналы "NewsOne" и "112".
Соратник Порошенко заявил, что Украине выгоднее Путин, чем Навальный 28 июля 2019 "На самом деле взгляд на действительность Навального более опасен для нас, чем взгляд Путина. Потому что Украине нужно, чтобы российское государство в принципе не существовало в нынешних границах...Чтобы освободились народы Кавказа и другие народы... Геополитическая задача Украины при этом должна заключаться в том, чтобы обеспечить интеграцию бывших территорий России в европейское пространство...
Поэтому перед тем, как радоваться каким-то протестам в Москве подумайте, выгодна нам перезагрузка режима в России. Что для нас лучше в стратегической перспективе - маргинализированный путинский режим под санкциями, или новые и эффективные имперские националисты, которые могут прийти ему на замену. Коррумпированное, неэффективное российское государство, понимающее только влияние силы - это более выгодно для нас, чем современная эффективная империя, которая не выпустит нас из российских когтей".
Вот о чем должны беспокоиться сторонники экс-президента, не о кумовьях Зеленского, которые гипотетически могут занять "должности", а о том, что кум Путина, как нардеп, будет иметь доступ к госстайнам, в т.ч. секретным решениям РНБО, которые с большой вероятностью попадут к тем, кому они не должны попасть ни в коем случае, а именно, к Путину. Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский.
yanyura написав:Но что-то на страницах форума я не встречал от них ни малейшей озабоченности по Медведчуку. Их волнует Зеленский и только Зеленский.
Это их психический комплекс, Медведчук вполне нормально существовал с Порохом, Медведчук не выигрывал у Пети выборы, поэтому на него у них нет никаких обид. Поэтому кум Путина для них нейтральный персонаж, а вот муж одноклассницы Зеленского - это трэш. Тут недавно Песикот так рьяно переживал за оппоблоковца, потому что его обходил на округе кто-то от Слуги народа. Это из той же оперы.