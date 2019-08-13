Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Когда говорят "и так всем понятно", то используют самый низкопробный пропагандистский оборот, когда врут.
Не оправдывайся, ты прокололся как радистка Кэт, подтапливая за Оппоблок. Почему все-таки нет смайлика рука-лицо ?
Пойди проспись. Твои фантазии ничего, кроме усмешки не вызывают. Ну а дальше поглядим как СН будет голосовать совместно с оппой-за життя. Расклады я ранее приводил. Но то поглядим и папизже напишу свои мысли
Хотите о Медведчуке ? Неординарный человек, умный, хитрый, коварный, циничный, злой. Не последнее лицо в украинской политике, но враг украинской независимости. Настоящий политический волчара в овечьей шкуре. Хотя в последнее время овечью шкуру не одевает. Это чтобы понимать, с кем имеем дело. Послужной список огромен, заместитель председателя Верховной рады Украины, один из лидеров СДПУ(о) в годы доминирования этой политической партии, серый кардинал администрации президента Кучмы. Создатель легендарных темников. И прочее, прочее. Вот удивительно, тогда у freeze претензий не было к Медведчуку.
Отдельной строкой. Медведчук был адвокатом поета Василя Стуса. Адвокат, который за Стуса признал вину Стуса, что вообще нонсенс.
Вот такой Медведчук, который всегда выступал и выступает за то, чтобы Украина была в подчинении (политическом, экономическом) России и не выступала самостоятельным игроком. Всё как хотят freeze, antey1969, ЛАД и прочие.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Sommer написав:А зачем Порошенко с полиграфом допрашивать?
Полиграф нужен для того, чтобы проверить врет человек или говорит правду. Это важно для следствия и суда.
Тебе уже говорилось, для следствия и суда полиграф не имеет никакого значения. Нет законодательной базы. Где там смайл рука-лицо ? Почитай на досуге, что такое полиграф что ли, в порядке повышения самообразования. Ты у нас - лауреат, стипендиат, лучший студент, не простой форумчанин. А несёшь такой бред, что я от бомжей под подъездом такого не слышал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Критика В случае возможной ошибки в измерениях или интерпретации (обработки) данных может быть нанесён значительный моральный или материальный ущерб. Критики метода усматривают в нём слишком упрощённую, механическую схему интерпретации реакций человеческого организма на внешние раздражители, кроме того во время экспертизы могут быть не учтены различные факторы, влияющие на основные показатели[8].
В ряде стран данные, полученные при помощи психофизиологических опросов, не рассматриваются судами в качестве доказательств (в Германии[9] и Польше).
Верховный Суд США в своём решении United States v. Scheffer (1998) постановил, что вопрос о том, можно ли использовать результаты данных полиграфа в качестве доказательств в судебных процессах, должен решаться самостоятельно в юрисдикциях штатов и округов.[10] В подавляющем большинстве судов использование данных полиграфа в качестве доказательств не разрешается.
Факторы, влияющие на конечный результат психофизиологического исследования
Образование полиграфолога — по международным стандартам полиграфолог обязан учиться по очной форме не менее 400 часов в аудитории. В Российской Федерации право на осуществление нового вида деятельности дает дополнительное образование на базе высшего от 500 до 1000 часов, подтверждением которого является диплом. Уровень образования является ключевым фактором при проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа. Ошибочная интерпретация результатов — детектор измеряет не ложь, а изменение физиологических реакций организма, свидетельствующих о значимости предъявляемых стимулов для исследуемого лица. При несоблюдении специалистом существующих методик и базовых принципов проведения исследований данный фактор может приводить к ошибкам. Предубеждение исследуемого лица — реакции организма отражают не истинность фактов, а всего лишь веру испытуемого в их истинность или ложность. Испытуемый может думать, что его знание правдиво, хотя на самом деле оно не отражает объективной реальности. Предубеждение полиграфолога — так как данные, полученные при помощи полиграфа, могут интерпретироваться весьма широко, то в случаях, когда эксперт имеет предубеждение по отношению к тестируемому, существует опасность ложного вывода. Противодействие — утверждается, что существуют методы, при которых тестируемый может влиять на показания, используя различные манипуляции, незамечаемые специалистом. В частности, для военнослужащих армии США и НАТО существует программа R2I (англ. Resistance to interrogation). Состояние проверяемого лица — физическое или психологическое истощение исследуемого лица. Наличие у исследуемого лица психического расстройства или фазы обострения заболевания, связанного с нарушением деятельности сердечно-сосудистой либо дыхательной системы. Нахождение исследуемого лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, регулярное употребление исследуемым лицом сильнодействующих лекарственных препаратов или психоактивных веществ, наличие у исследуемого лица болевого синдрома связанного с обострением какого-либо заболевания, а также нахождение женщины во второй половине периода беременности. Возраст исследуемого лица менее 14-18 лет.
Мне эта история с полиграфом напоминает историю, когда Зеленский на понтах, на шарнирах, вызвал Порошенко на сдачу анализов. Вызвал, а сам засцал посцать. Так и ГБР, вызвало на полиграф, но само засцыт потом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой