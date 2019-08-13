Додано: Сер 14 сер, 2019 20:00

pesikot написав: Вот такой Медведчук, который всегда выступал и выступает за то, чтобы Украина была в подчинении (политическом, экономическом) России и не выступала самостоятельным игроком. Всё как хотят freeze, antey1969, ЛАД и прочие. Вот такой Медведчук, который всегда выступал и выступает за то, чтобы Украина была в подчинении (политическом, экономическом) России и не выступала самостоятельным игроком. Всё как хотят freeze, antey1969, ЛАД и прочие.

Да-да, порохоботы они такие, один одно время заявлял, что Украина - это неудавшийся проект, другой плакал, что Слуга народа обыграл оппоблоковца.Понятно, что для любого порохобота Зеленский более ненавистен, чем Медведчук, потому что Медведчук ничего плохого Порошенко не сделал, наоборот, а вот Зеля унизил босса, именно поэтому порохоботы тысячу постов посвятили тому, какой плохой Зеленский ,и только под нажимом Песикот вдруг выдал один пост, что Медведчук тоже плохой, может не такой плохой как Зеленский, но тоже.Любой следак знает, чем больше ты юлишь, тем более ты подозрительно выглядишь.Так что выпей успокоительное.Вот еще один порохобот вдруг рьяно стал защищать канал Медведчука.Сегодня просто какой-то праздник, день проколов имени радистки Кэт.