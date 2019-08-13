Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""
Зачем выдумывать такое, непонятно
Сторонник Порошенко vano80 защищает пророссийский канал и возмущается из-за этого действиями команды Зеленского! Пердимонокль, другого выражения не нахожу.
Мне рассказывали о новых лицах. И что не будет по старому. А оказалось - 2+2=4. Даже у новых лиц
pesikot написав:Вот такой Медведчук, который всегда выступал и выступает за то, чтобы Украина была в подчинении (политическом, экономическом) России и не выступала самостоятельным игроком. Всё как хотят freeze, antey1969, ЛАД и прочие.
Да-да, порохоботы они такие, один одно время заявлял, что Украина - это неудавшийся проект, другой плакал, что Слуга народа обыграл оппоблоковца.
Понятно, что для любого порохобота Зеленский более ненавистен, чем Медведчук, потому что Медведчук ничего плохого Порошенко не сделал, наоборот, а вот Зеля унизил босса, именно поэтому порохоботы тысячу постов посвятили тому, какой плохой Зеленский ,и только под нажимом Песикот вдруг выдал один пост, что Медведчук тоже плохой, может не такой плохой как Зеленский, но тоже.
Любой следак знает, чем больше ты юлишь, тем более ты подозрительно выглядишь. Так что выпей успокоительное.
Вот еще один порохобот вдруг рьяно стал защищать канал Медведчука.
Сегодня просто какой-то праздник, день проколов имени радистки Кэт.
pesikot написав:Тебе уже говорилось, для следствия и суда полиграф не имеет никакого значения. Нет законодательной базы. Где там смайл рука-лицо ? Почитай на досуге, что такое полиграф что ли, в порядке повышения самообразования. Ты у нас - лауреат, стипендиат, лучший студент, не простой форумчанин. А несёшь такой бред, что я от бомжей под подъездом такого не слышал
Дружище, учись, познавай, попробуй жестко выстроить свой день, чтобы получать новые знания, попробуй вырваться со своей сельской бухгалтерии в лучший мир. И тогда ты пойдешь моей дорогой, не факт, что у тебя получится, но ты старайся.
ПыСы. Я в твоем возрасте не позволял себе сидеть на форумах и даже смотреть телевизор, во избежание непродуктивной потери времени. Это сейчас я пожинаю лавры, глядя на море, и троля тебя здесь для настроения.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 14 сер, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Инфопомойки это сайты различных ЛОМов, а интернет-издание strana.ua много сделало во время президентской и парламентской кампаний, показывая неприглядные факты баллотирующихся т.наз. ВИП-людей, когда остальные боялись даже намекнуть на своих страницах о подобном. Даже ваш "однополчанин" всего лишь четыре часа назад цитировал strana.ua - Політичні дискусії Не хотите и ему сделать замечание насчет "помойки"?
Инфопомойки это сайты различных ЛОМов, а интернет-издание strana.ua много сделало во время президентской и парламентской кампаний, показывая неприглядные факты баллотирующихся т.наз. ВИП-людей, когда остальные боялись даже намекнуть на своих страницах о подобном. Даже ваш "однополчанин" всего лишь четыре часа назад цитировал strana.ua - Політичні дискусії Не хотите и ему сделать замечание насчет "помойки"?
Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Инфопомойки это сайты различных ЛОМов, а интернет-издание strana.ua много сделало во время президентской и парламентской кампаний, показывая неприглядные факты баллотирующихся т.наз. ВИП-людей, когда остальные боялись даже намекнуть на своих страницах о подобном. Даже ваш "однополчанин" всего лишь четыре часа назад цитировал strana.ua - Політичні дискусії Не хотите и ему сделать замечание насчет "помойки"?
Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
yanyura написав:Инфопомойки это сайты различных ЛОМов, а интернет-издание strana.ua много сделало во время президентской и парламентской кампаний, показывая неприглядные факты баллотирующихся т.наз. ВИП-людей, когда остальные боялись даже намекнуть на своих страницах о подобном. Даже ваш "однополчанин" всего лишь четыре часа назад цитировал strana.ua - Політичні дискусії Не хотите и ему сделать замечание насчет "помойки"?
Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Полная ерунда. Они сейчас вовсю троллят Медведчука и команду.
yanyura написав:интернет-издание strana.ua много сделало во время президентской и парламентской кампаний, показывая неприглядные факты баллотирующихся т.наз. ВИП-людей, когда остальные боялись даже намекнуть на своих страницах о подобном.
"Кому и кобыла - невеста"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Полная ерунда. Они сейчас вовсю троллят Медведчука и команду.
Ну поменялась обстановка, теперь другой заказ отрабатывают. И хотя ситуативно сейчас троллят эту мразь, их репутация какая была, такая и осталась
«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а пошел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.
Богдан пересмотрелся интернет, где мемасики про Кличко и что он тупой, шоли ? Богдан юрист №3 в Украине . А наехал как тупой гопник Ну так Кличко знает право, в отличии от Богдана, сходил на допрос. Достойно ответил Ждём Богдана, но ему же будет некогда. А там его и снимут с должности
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой