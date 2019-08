Додано: Сер 14 сер, 2019 20:57

Faceless написав: Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде

Случай со «Страна.ua» неоднократно отмечался международными организациями как пример тревожной ситуации со свободой слова на Украине. Соответствующие заявление делали Комитет защиты прав журналистов[21][22][23] и глава НСЖУ Сергей Томиленко[4][24]. Ситуация со «Страной.ua» попала в отчёт ОБСЕ по свободе слова[25][26] и правозащитной организации Amnesty International[27].

Ukrainian press union president threatened after criticizing raid on news website

August 14, 2017 5:48 PM ET

CPJ calls on Ukrainian President Petro Poroshenko to reaffirm his commitment to ensuring journalists' safety

September 18, 2017 9:00 AM ET

Editor flees Ukraine after receiving death threats

February 1, 2018 5:34 PM ET

Organization for Security and Co-operation in Europe

The Representative on Freedom of the Media

Dunja Mijatović

9 March 2017

Regular Report to the Permanent Council

for the period from 2 December 2016 to through 9 March 2017

Organization for Security and Co-operation in Europe

The Representative on Freedom of the Media

Harlem Désir

9 November 2017

Regular Report to the Permanent Council

for the period from 18 July 2017 to 9 November 2017

Отсылки:[21][22][23][25][26]