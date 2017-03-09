Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а пошел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.
Богдан пересмотрелся интернет, где мемасики про Кличко и что он тупой, шоли ? Богдан юрист №3 в Украине . А наехал как тупой гопник Ну так Кличко знает право, в отличии от Богдана, сходил на допрос. Достойно ответил Ждём Богдана, но ему же будет некогда. А там его и снимут с должности
Всё, что тебе надо знать. В сентябре Кличко уберут с должности главы КГГА, и Зеленский вместе с глупым Богданом назначит туда другого человека. Меньше эмоций.
Faceless написав:Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Случай со «Страна.ua» неоднократно отмечался международными организациями как пример тревожной ситуации со свободой слова на Украине. Соответствующие заявление делали Комитет защиты прав журналистов[21][22][23] и глава НСЖУ Сергей Томиленко[4][24]. Ситуация со «Страной.ua» попала в отчёт ОБСЕ по свободе слова[25][26] и правозащитной организации Amnesty International[27].
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović 9 March 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 2 December 2016 to through 9 March 2017
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Harlem Désir 9 November 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 18 July 2017 to 9 November 2017
Faceless написав:Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Случай со «Страна.ua» неоднократно отмечался международными организациями как пример тревожной ситуации со свободой слова на Украине. Соответствующие заявление делали Комитет защиты прав журналистов[21][22][23] и глава НСЖУ Сергей Томиленко[4][24]. Ситуация со «Страной.ua» попала в отчёт ОБСЕ по свободе слова[25][26] и правозащитной организации Amnesty International[27].
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović 9 March 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 2 December 2016 to through 9 March 2017
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Harlem Désir 9 November 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 18 July 2017 to 9 November 2017
The interrogations were reportedly related to the criminal investigation into the Vesti.Reporter’s past publications which allegedly contained information that infringes upon Ukraine’s territorial integrity.
Ihor Huzhva, the Editor-in-Chief of the website Strana.ua, was detained on suspicion of extortion. Reportedly, he demanded and received ten thousand dollars “for not posting compromising material on an active politician”
Или это мелочи, не стоящие внимания?
Ну а ОБСЕ, после "смерть поганой укропне" окончательно зарекомендовало себя импотентами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, ссылаясь на опубликованный им текст документа.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
По словам Геруса, несмотря на то, что в других городах и коммунальных предприятиях также возникали проблемы с поставками газа, право на льготную цену получила только компания энергохолдинга ДТЭК.
"По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)", - подчеркнул он.
Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
В продолжение:
Глава НБУ Смолий не внес в декларацию 18,3 миллиона гривень - НАПК 12 августа 2019 ... Так, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.
«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - отметили в НАПК. ...
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
В продолжение:
Глава НБУ Смолий не внес в декларацию 18,3 миллиона гривень - НАПК 12 августа 2019 ... Так, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.
«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - отметили в НАПК. ...
Дубинский пять минут беспрерывно ржал над этой декларацией Смолия - кто нами руководит ))) Председатель Нацбанка не в состоянии заполнить простейшую декларацию, забывает все данные о корпоративных правах, о счетах в банках ))) - и это глава Нацбанка ))) Дурдом.
Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.