Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а пошел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.
Богдан пересмотрелся интернет, где мемасики про Кличко и что он тупой, шоли ? Богдан юрист №3 в Украине . А наехал как тупой гопник Ну так Кличко знает право, в отличии от Богдана, сходил на допрос. Достойно ответил Ждём Богдана, но ему же будет некогда. А там его и снимут с должности
Всё, что тебе надо знать. В сентябре Кличко уберут с должности главы КГГА, и Зеленский вместе с глупым Богданом назначит туда другого человека. Меньше эмоций.
Faceless написав:Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Случай со «Страна.ua» неоднократно отмечался международными организациями как пример тревожной ситуации со свободой слова на Украине. Соответствующие заявление делали Комитет защиты прав журналистов[21][22][23] и глава НСЖУ Сергей Томиленко[4][24]. Ситуация со «Страной.ua» попала в отчёт ОБСЕ по свободе слова[25][26] и правозащитной организации Amnesty International[27].
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović 9 March 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 2 December 2016 to through 9 March 2017
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Harlem Désir 9 November 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 18 July 2017 to 9 November 2017
Faceless написав:Все в чем они преуспели - только в пророссийской пропаганде
Случай со «Страна.ua» неоднократно отмечался международными организациями как пример тревожной ситуации со свободой слова на Украине. Соответствующие заявление делали Комитет защиты прав журналистов[21][22][23] и глава НСЖУ Сергей Томиленко[4][24]. Ситуация со «Страной.ua» попала в отчёт ОБСЕ по свободе слова[25][26] и правозащитной организации Amnesty International[27].
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović 9 March 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 2 December 2016 to through 9 March 2017
Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media Harlem Désir 9 November 2017 Regular Report to the Permanent Council for the period from 18 July 2017 to 9 November 2017
The interrogations were reportedly related to the criminal investigation into the Vesti.Reporter’s past publications which allegedly contained information that infringes upon Ukraine’s territorial integrity.
Ihor Huzhva, the Editor-in-Chief of the website Strana.ua, was detained on suspicion of extortion. Reportedly, he demanded and received ten thousand dollars “for not posting compromising material on an active politician”
Или это мелочи, не стоящие внимания?
Ну а ОБСЕ, после "смерть поганой укропне" окончательно зарекомендовало себя импотентами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, ссылаясь на опубликованный им текст документа.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
По словам Геруса, несмотря на то, что в других городах и коммунальных предприятиях также возникали проблемы с поставками газа, право на льготную цену получила только компания энергохолдинга ДТЭК.
"По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)", - подчеркнул он.
Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
В продолжение:
Глава НБУ Смолий не внес в декларацию 18,3 миллиона гривень - НАПК 12 августа 2019 ... Так, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.
«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - отметили в НАПК. ...
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
В продолжение:
Глава НБУ Смолий не внес в декларацию 18,3 миллиона гривень - НАПК 12 августа 2019 ... Так, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.
«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - отметили в НАПК. ...
Дубинский пять минут беспрерывно ржал над этой декларацией Смолия - кто нами руководит ))) Председатель Нацбанка не в состоянии заполнить простейшую декларацию, забывает все данные о корпоративных правах, о счетах в банках ))) - и это глава Нацбанка ))) Дурдом.
Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Подход может быть только один системный и безапелляционный - по аналогу предложенному Савченко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ИЗ США В УКРАИНУ СРОЧНО ПРИБЫЛ ЛИЧНЫЙ ВРАГ ПОРОШЕНКО Опубликовано: Август 14, 2019 - 08:03 http://news24ua.com/iz-ssha-v-ukrainu-s ... poroshenko Американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани (сейчас адвокат Трампа - Ред.) Сэм Кислин вчера поздно вечером, 13 августа, прилетел в Украину. Как стало известно Апострофу, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.
Из США в Украину срочно прибыл личный враг Порошенко Интересна причина его визита в страну. Он намерен расследовать коррупционные дела бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, при расследовании команде Трампа будут переданы материалы по коррупции в Burisma, с которой связан сын Джо Байдена и данные по украинскому вмешательству в американские выборы.
Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.
Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.
"Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.
В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".
"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце.
На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.
"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов.
Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект.
Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин.
"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды.
Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов.
Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.
Делаем ставки, сколько и как будет возвращено -? Я ставлю на "0"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.