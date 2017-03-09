ИЗ США В УКРАИНУ СРОЧНО ПРИБЫЛ ЛИЧНЫЙ ВРАГ ПОРОШЕНКООпубликовано: Август 14, 2019 - 08:03Американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани (сейчас адвокат Трампа - Ред.) Сэм Кислин вчера поздно вечером, 13 августа, прилетел в Украину. Как стало известно Апострофу, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.Из США в Украину срочно прибыл личный враг ПорошенкоИнтересна причина его визита в страну. Он намерен расследовать коррупционные дела бывшего президента Украины Петра Порошенко.Кроме того, при расследовании команде Трампа будут переданы материалы по коррупции в Burisma, с которой связан сын Джо Байдена и данные по украинскому вмешательству в американские выборы.Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам."Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты"."Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце.На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект.Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин."Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды.Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов.Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.