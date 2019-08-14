Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги. Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Ну пока ведь все как всегда было. Новая власть расправляется со старой. Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?