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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3800380138023803

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:33

  freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке.
А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие.
Редеют ряды.

Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:04

  freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.


Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.
Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
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