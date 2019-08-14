Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 сер, 2019 01:33
Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:04
Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.
Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
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