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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3800380138023803

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:33

  freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке.
А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие.
Редеют ряды.

Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:04

  freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.


Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.
Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:27

  Aps написав:
  freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.


Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.


Вот как раз не как всегда. "Попередники" ни кого не осудили из своих "попередников" (за исключением показательного суда над Януковичем).
Хотя от них так ждали.
Как говорил товарищ Сталин: "Ви не оправдаль возложенний на вас - високое довэрие". :D

Не оправдают эти - будем отбирать дальше. :D

Демократия, как никак.

Кто там еще у нас остался? :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:23

  yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова
16:55, 14 августа 2019
Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.

https://www.unian.net/economics/energet ... etova.html


Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.
Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.
Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:31

  Shram написав:Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.

Есть пруф, что именно "Россия перекрыла"?

Есть версия, что это попытка некоторых людей "повыкручивать руки", "понагнетать зраду", просто показать, "кто в доме хозяин", и набить себе цену при переговорах и торгах за что-либо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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