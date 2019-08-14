Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги. Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Ну пока ведь все как всегда было. Новая власть расправляется со старой. Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги. Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Ну пока ведь все как всегда было. Новая власть расправляется со старой.
Вот как раз не как всегда. "Попередники" ни кого не осудили из своих "попередников" (за исключением показательного суда над Януковичем). Хотя от них так ждали. Как говорил товарищ Сталин: "Ви не оправдаль возложенний на вас - високое довэрие".
yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла. Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек. Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.