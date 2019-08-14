Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги. Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Ну пока ведь все как всегда было. Новая власть расправляется со старой. Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги. Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
Ну пока ведь все как всегда было. Новая власть расправляется со старой.
Вот как раз не как всегда. "Попередники" ни кого не осудили из своих "попередников" (за исключением показательного суда над Януковичем). Хотя от них так ждали. Как говорил товарищ Сталин: "Ви не оправдаль возложенний на вас - високое довэрие".
yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла. Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек. Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.
freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке. А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие. Редеют ряды.
Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.
Та еще нагло-борзая гнида. Лишь бы Не спустили на тормоза
"Гримчак (он тогда еще был Гримчаком, это потом стал Грымчаком) был в конце 80-х годов одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке. Он со мной входил в депутатскую фракцию “Союз” (боровшуюся за сохранение СССР), вместе с моим братом, Дмитрием Корниловым, возглавил Интердвижение Донбасса. 24 августа, когда Украина объявила независимость, он на моих глазах поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, впечатал того в стенку и потребовал сопротивления “до последней капли крови”. Требовал возведения баррикад на улицах с тем, чтобы не допустить откола Донбасса от России. То есть такого борца “за сохранение Союза” еще поискать надо было. ....... ....... На посту замминистра по делам Донбасса и Крыма фигурант уголовного дела в целом поддерживал риторику власти Порошенко.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 15 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.
И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?
За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.
Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках
freeze написав: Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Українське???? У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна. Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!
Рівень аналітики просто жахливий.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Востаннє редагувалось Первый в Чет 15 сер, 2019 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?
За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.
Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках
freeze написав: Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Українське???? У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна. Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!
Рівень аналітики просто жахливий.
Надіслано від мого нокія 8800Р сидячи в ЗАЗ 969м
А что вас так разюморило. Ракета Буревестник, попытка создать ракету с малым ядерным двигателем, неудачная. Болтон уже обвинил РФ в краже технологии.