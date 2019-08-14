RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3801380238033804>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:33

  freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке.
А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие.
Редеют ряды.

Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.Зображення
Офшорчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:04

  freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.


Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.
Или у вас есть надежды что когото из реальных нынешних это заденет?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:27

  Aps написав:
  freeze написав:Кстати Дубинский анонсировал завтра задержание еще одного известного порохобота, интересно кого, сплошные интриги.
Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.


Ну пока ведь все как всегда было.
Новая власть расправляется со старой.


Вот как раз не как всегда. "Попередники" ни кого не осудили из своих "попередников" (за исключением показательного суда над Януковичем).
Хотя от них так ждали.
Как говорил товарищ Сталин: "Ви не оправдаль возложенний на вас - високое довэрие". :D

Не оправдают эти - будем отбирать дальше. :D

Демократия, как никак.

Кто там еще у нас остался? :roll:
AlexxK
 
Повідомлень: 24
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:23

  yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова
16:55, 14 августа 2019
Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.

https://www.unian.net/economics/energet ... etova.html


Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.
Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.
Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:31

  Shram написав:Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.

Есть пруф, что именно "Россия перекрыла"?

Есть версия, что это попытка некоторых людей "повыкручивать руки", "понагнетать зраду", просто показать, "кто в доме хозяин", и набить себе цену при переговорах и торгах за что-либо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9086
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6197 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:49

  Офшорчик написав:
  freeze написав:Еще одного известного порохобота Грымчака задержали на крупной взятке.
А как дышал, как дышал. Порошенко - лучший. Ногами махал перед носом Мураева с криком - я патриот, а ты, гад, малорос. И всего лишь взятка в 1,1 миллиона долларов за содействие.
Редеют ряды.

Взял деньги у плохих дядек и не успел в детдом отдать.Зображення


Та еще нагло-борзая гнида. Лишь бы Не спустили на тормоза :evil: :twisted:

Патриот куев https://strana.ua/news/217075-jurij-hry ... torij.html
"Гримчак (он тогда еще был Гримчаком, это потом стал Грымчаком) был в конце 80-х годов одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке. Он со мной входил в депутатскую фракцию “Союз” (боровшуюся за сохранение СССР), вместе с моим братом, Дмитрием Корниловым, возглавил Интердвижение Донбасса.
24 августа, когда Украина объявила независимость, он на моих глазах поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, впечатал того в стенку и потребовал сопротивления “до последней капли крови”. Требовал возведения баррикад на улицах с тем, чтобы не допустить откола Донбасса от России. То есть такого борца “за сохранение Союза” еще поискать надо было.
.......
.......
На посту замминистра по делам Донбасса и Крыма фигурант уголовного дела в целом поддерживал риторику власти Порошенко.

:evil:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 15 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 11.10.16
Подякував: 778 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:56

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Баканов - молодец, кварталовцы решили почистить наконец авгиевы конюшни в стране.

И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?

За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.


Ну посмотрим, пощупаем :D Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:12

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора.
Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.

Українське????
У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна.
Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!

Рівень аналітики просто жахливий.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Востаннє редагувалось Первый в Чет 15 сер, 2019 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14555
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:14

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  Kudrjavuy написав:И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?

За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.


Ну посмотрим, пощупаем :D Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках :mrgreen:


Надеетесь однодумца выпустят?
freeze
4
 
Повідомлень: 12542
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5279 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

Первый написав:
freeze написав:
Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора.
Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.

Українське????
У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна.
Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!

Рівень аналітики просто жахливий.


Надіслано від мого нокія 8800Р сидячи в ЗАЗ 969м


А что вас так разюморило.
Ракета Буревестник, попытка создать ракету с малым ядерным двигателем, неудачная.
Болтон уже обвинил РФ в краже технологии.
freeze
4
 
Повідомлень: 12542
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5279 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 3801380238033804>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74704)
15.08.2019 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.