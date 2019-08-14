Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Первый написав:Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!
Рівень аналітики просто жахливий.
Понимаете, открытия , прорывы и прогресс неодолимо связанны с неудачными попытками, ошибками и катастрофами. Уверяю вас что, когда первый прочеловек обжегся пытаясь развести костер самостоятельно, то рядом стояли другие перволюди и насмехались над ним. - когда потонул первый образец лодки сделанный неандертальцем, то рядом стояли другие неандертальцы и насмехались. - и так далее, ржали и над первым паровозом, и над первым воздушным шаром который завалился, и над первым самолетом что не смог взлететь, над первым авто что ехало в пять раз медленнее кареты.
Тем не менее сегодня есть и лодки, и корабли, и самолеты.
Попытаться сделать что-то и потерпеть катастрофу, это лучше чем лежать на диване ничего не делая и насмехаться над теми кто пытается.
freeze написав: Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора. Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.
Українське???? У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна. Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!
Рівень аналітики просто жахливий.
Надіслано від мого нокія 8800Р сидячи в ЗАЗ 969м
А что вас так разюморило. Ракета Буревестник, попытка создать ракету с малым ядерным двигателем, неудачная. Болтон уже обвинил РФ в краже технологии.
Мене розмішили те що головний рупор Росії в Україні Ви назвали українським виданням.
Приклад аналітики - скоро революція в транспорті. даєш по ядрьоному двигуну в літаки!
Первый написав:Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!
Рівень аналітики просто жахливий.
Понимаете, открытия , прорывы и прогресс неодолимо связанны с неудачными попытками, ошибками и катастрофами. Уверяю вас что, когда первый прочеловек обжегся пытаясь развести костер самостоятельно, то рядом стояли другие перволюди и насмехались над ним. - когда потонул первый образец лодки сделанный неандертальцем, то рядом стояли другие неандертальцы и насмехались. - и так далее, ржали и над первым паровозом, и над первым воздушным шаром который завалился, и над первым самолетом что не смог взлететь, над первым авто что ехало в пять раз медленнее кареты.
Тем не менее сегодня есть и лодки, и корабли, и самолеты.
Попытаться сделать что-то и потерпеть катастрофу, это лучше чем лежать на диване ничего не делая и насмехаться над теми кто пытается.
Ще один захисник рузького миру... кудрявий? Ти де? Давай на захист ядрьоних реакторів влітаках і супер аналітичного "українського" видання страна.ру, тьфу, .уа
Первый написав:Мене розмішили те що головний рупор Росії в Україні Ви назвали українським виданням.
Приклад аналітики - скоро революція в транспорті. даєш по ядрьоному двигуну
А я ржу, что любители повесить ярлычки так сильно обкакались на выборах от всенародной нелюбови, и сделать никаких выводов из этого не могут. Это просто замечательно, показатель ума
Порохоботы считают Страну антиукраинским изданием, а Страна себя считает вполне проукраинским, а порохоботов воровской малиной. И события последних недель доказывают, что опять аналитика Страны на высоком уровне, а унылым папередникам эта печальная для них аналитика опять не нравится. Крепитесь
Первый написав:Мене розмішили те що головний рупор Росії в Україні Ви назвали українським виданням.
Приклад аналітики - скоро революція в транспорті. даєш по ядрьоному двигуну
А я ржу, что любители повесить ярлычки так сильно обкакались на выборах от всенародной нелюбови, и сделать никаких выводов из этого не могут. Это просто замечательно, показатель ума
Порохоботы считают Страну антиукраинским изданием, а Страна себя считает вполне проукраинским, а порохоботов воровской малиной. И события последних недель доказывают, что опять аналитика Страны на высоком уровне, а унылым папередникам эта печальная для них аналитика опять не нравится. Крепитесь
Первый написав:А міг просто вибачитися:-) Ну таке.
Да не надо извиняться, это ж интернет. Вангую, что антиукраинский пропагандистский Прямой канал в скорости завалится без коррупционных денег вашего босса. Или босс опять Медведчуку попытается продать, если Зеленский всю эту малину не остановит. А Страна.уа так и останется.
yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла. Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек. Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.
В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.
Так что правильно Вкладчик написал - старая мафия передает привет новой власти