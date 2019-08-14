Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43

Первый написав: Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!



Рівень аналітики просто жахливий.

Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!Рівень аналітики просто жахливий.

Понимаете, открытия , прорывы и прогресс неодолимо связанны с неудачными попытками, ошибками и катастрофами.Уверяю вас что, когда первый прочеловек обжегся пытаясь развести костер самостоятельно, то рядом стояли другие перволюди и насмехались над ним.- когда потонул первый образец лодки сделанный неандертальцем, то рядом стояли другие неандертальцы и насмехались.- и так далее, ржали и над первым паровозом, и над первым воздушным шаром который завалился, и над первым самолетом что не смог взлететь, над первым авто что ехало в пять раз медленнее кареты.Тем не менее сегодня есть и лодки, и корабли, и самолеты.Попытаться сделать что-то и потерпеть катастрофу, это лучше чем лежать на диване ничего не делая и насмехаться над теми кто пытается.