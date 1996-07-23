Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?
За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.
Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках
Надеетесь однодумца выпустят?
Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство. "Alex Drone 4 год Балада про Гримчака з використанням відкритих джерел.
Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".
З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті."
Shram написав:Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.
Есть пруф, что именно "Россия перекрыла"?
Есть версия, что это попытка некоторых людей "повыкручивать руки", "понагнетать зраду", просто показать, "кто в доме хозяин", и набить себе цену при переговорах и торгах за что-либо
Интересно какие такие украинские люди чтобы "показать кто в доме хозяин" способны влиять на решения правительства РФ?
С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются.
zРадио написав: В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.
Так что правильно Вкладчик написал - старая мафия передает привет новой власти
Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства. Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна. Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины"
Все разрешения получены, Рябошапка - генпрокурор, Холодницкий - остается.
"В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.
"...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.
Кроме того, поверенный по делам США заявил, что не поддерживает идею об увольнении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого."
freeze написав: Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках
Надеетесь однодумца выпустят?
Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство. "Alex Drone 4 год Балада про Гримчака з використанням відкритих джерел.
Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".
З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті."
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Юрий Касьянов 44 мин. ·
Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.
В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих.
Юрий Касьянов 44 мин. · Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.
В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих.
Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти. Можно еще и вот так - "Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."
Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verkhovnom-sude-nachali-rassmatrivat-isk-o-nezakonnykh-parlamentskikh-vyborakh.htmlИзвестно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции". Может в барышевский направить дело, там порешают честно
Юрий Касьянов 44 мин. · Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.
В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих.
Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти. Можно еще и вот так - "Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."
Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verkhovnom-sude-nachali-rassmatrivat-isk-o-nezakonnykh-parlamentskikh-vyborakh.htmlИзвестно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции". Может в барышевский направить дело, там порешают честно
Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.
спецом для твердолобого, но с высоким самомнением
Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому». https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541
yanyura написав:И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:
Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова 16:55, 14 августа 2019 Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла. Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек. Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.
Если вы не в курсе, Луганская ТЭС не государственная, а частная. Была бы государственной, никаких вопросов бы не было - страна заботится о своих гражданах.
Если вы не в курсе,
До недавнего времени топливо поставляли с территории Российской Федерации, поскольку других железнодорожных подъездов к ТЭС по территории, подконтрольной Украине, нет.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине. И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше.
vano80 написав:Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verk ... orakh.htmlИзвестно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции". Может в барышевский направить дело, там порешают честно
Ваш Щетинин считает, что Верховный суд Украины еще тупее, чем он сам:
Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".
По мнению Щетинина, действующим сейчас является вариант Конституции от 28 июня 1996 года.