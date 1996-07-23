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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3803380438053806> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 15 сер, 2019 11:44 freeze написав: vano80 написав: Kudrjavuy написав: И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?



За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.

И до них "чистили" с катанием в мусорных вёдрах, с вертолётами и камерами, ...- результат?За тем и З/П за вынужденные прогулы возмещали с казённого кармана.



Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках Ну посмотрим, пощупаемПока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках



Надеетесь однодумца выпустят? Надеетесь однодумца выпустят?



Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство.

"Alex Drone

4 год

Балада про Гримчака з використанням відкритих джерел.



Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".



З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті." Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство."Alex Drone4 годБалада про Гримчака з використанням відкритих джерел.Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті." vano80 Повідомлень: 1417 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 11:47 Вкладчик1234 написав: Shram написав: Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла. Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.

Есть пруф, что именно "Россия перекрыла"?



Есть версия, что это попытка некоторых людей "повыкручивать руки", "понагнетать зраду", просто показать, "кто в доме хозяин", и набить себе цену при переговорах и торгах за что-либо Есть пруф, что именно "Россия перекрыла"?Есть версия, что это попытка некоторых людей "повыкручивать руки", "понагнетать зраду", просто показать, "кто в доме хозяин", и набить себе цену при переговорах и торгах за что-либо



Интересно какие такие украинские люди чтобы "показать кто в доме хозяин" способны влиять на решения правительства РФ?



С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются. Интересно какие такие украинские люди чтобы "показать кто в доме хозяин" способны влиять на решения правительства РФ? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2682 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 11:53 zРадио написав:

В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.



Так что правильно Вкладчик написал - старая мафия передает привет новой власти В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.Так что правильнонаписал - старая мафия передает привет новой власти



Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.

Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.

Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины" Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины" Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2682 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 11:54 Все разрешения получены, Рябошапка - генпрокурор, Холодницкий - остается.



"В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.



"...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.



Кроме того, поверенный по делам США заявил, что не поддерживает идею об увольнении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого." freeze 4 Повідомлень: 12544 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3625 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 12:06 vano80 написав: freeze написав:

Ну посмотрим, пощупаем Пока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках Ну посмотрим, пощупаемПока видно что его взяли в магазине, свидетель вроде о деньгах при задержании не говорит (не видела). Съемка бабла в какой-то темноте, похоже не при передаче взяли. Как бы потом суду не пришлось восстанавливать в должности и выплачивать компенсации, как мы видели при пАпередниках



Надеетесь однодумца выпустят? Надеетесь однодумца выпустят?



Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство.

"Alex Drone

4 год

Балада про Гримчака з використанням відкритих джерел.



Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".



З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті." Я надеюсь, что все эта ментовская кодла работает как надо. И через полгода из нашего с тобой кармана не выплатят компенсации взяточникам всякого уровня, за доставленное беспокойство."Alex Drone4 годБалада про Гримчака з використанням відкритих джерел.Допис дружини Гримчака Юлії про затримання її чоловіка і обшук у квартирі з'явився у Фейсбуці о 21:08. За інформацією Радіо Свобода, та зі слів дружини Гримчака, його затримали коли той вийшов до магазину о 21:40. Тобто НАБУ і СБУ у квартирі нічого не знайшли і вирушили за Гримчаком до магазину як за пляшкою, поки немає 23:00. Нагадаю, що за інформацією НАБУ затримали його під час отримання хабара. Рекомендую НАБУ, ГПУ і СБУ перевірити записи з камер спостереження біля третьої каси магазину. Зазвичай там хабара завжди передають. Далі з магазину вони супроводили Гримчака додому разом з грошима. Ось тут молодці. З такими грошима ввечері небезпечно - всякі ходять, ще й у масках. Далі в квартирі роблять фотосесію зі 100 купюр по 100 дол. Якщо ви не знаєте, то саме так виглядають 480 тис. дол. Також на фото присутня бейсболка з написом НАБУ. Це щоб Ситніку був доказ, що вони дійсно там були. Після цього НАБУ і СБУ о 22:14 одночасно з точністю до хвилини роблять про це допис. Cпецоперація навіть у Фейсбуці повинна відбуватися одночасно. Або сторінки веде одна і та ж людина, у що повірити просто неможливо. При цьому жодного разу не називають прізвище Гримчака. Можливо не читали рішення суду, хоча всі регалії в обох дописах перерахували з точністю до копіпасту. У формулюванні НАБУ також присутнє слово "нібито". Тобто НАБУ не впевнено, що злочин взагалі був і підготувало для себе прикриття. І тут, на білому коні о 22:51 з'являється Юрій Віталійович і каже в своєму дописі, що це правда і що йому соромно за свого колишнього помічника Гримчака. Швидше за все, він подумав, що ніхто не повірив дописам у Фейсбуці від НАБУ і СБУ. Ось тут він має рацію, особливо якщо врахувати, що в першій редакції допису НАБУ було зазначено, що затримання проведено 15 серпня, тобто завтрашнім числом. Мабуть, планувалася операція на 15 число, але щось пішло не так і отримання хабара перенесли на день раніше. Може грошовий реквізит раніше підвезли або в магазині акція була - складно пояснити. І тут о 01:53 дружина Гримчака Юлія публікує рішення суду. Рішення суду від 12.08.2019 за клопотанням прокурора Приходько від 04.02.2014. 2014 !!! Ось це я розумію підготовка до спецоперації - 5 років готувалися. Ну і вишенькою на торті було те, що в цьому рішенні суду є згадка скандально відомого Баришівського районного суду зі своїм рішенням від 2018 року. І в завершенні ще один факт. В день винесення рішення суду, Гримчак був в ефірі телеканалу ЗІК. Там він говорив про Зеленського, який в рамках боротьби з бурштинокопачами на Житомирщині звільнив лісника. Зеленський таки подзвонив Баканову з приводу "чорта".З нетерпінням чекаю брифінг по всій цій ситуації, щоб зрозуміти як така блискуча спецоперація не розвалилась біля магазину і як всі підрозділи не побились у ліфті." [/quote]



Юрий Касьянов

44 мин. ·



Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.



В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих. [/quote]Юрий Касьянов44 мин. ·Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих. 19yuriy91 Повідомлень: 2092 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 12:11 19yuriy91 написав: Юрий Касьянов

44 мин. ·

Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.



В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих.



Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.

Можно еще и вот так -

"Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."



Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verkhovnom-sude-nachali-rassmatrivat-isk-o-nezakonnykh-parlamentskikh-vyborakh.html Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".

Может в барышевский направить дело, там порешают честно Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.Можно еще и вот так -"Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."Кстати -Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".Может в барышевский направить дело, там порешают честно vano80 Повідомлень: 1417 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 12:45 vano80 написав: 19yuriy91 написав: Юрий Касьянов

44 мин. ·

Гримчака взяли. На взятке в 480 тысяч долларов (и это только часть суммы в 1,1 миллиона). Не то, чтобы я злорадствую, но искренне рад за него. Это лицемерное, беспринципное существо заслуживает баланды и тюремных нар. Несколько раз приходилось встречать его на эфирах, с которых он не вылазил, как говорящая голова Петра Алексеевича, и каждый раз очень хотелось запустить в него стаканом, или чем-то потяжелее. За ложь.



В этой истории два важных момент. Первый: Луценко сдал своего давнего товарища, и очевидно не потому, что генпрокурор у нас такой принципиальный, а потому что выслуживается перед новой командой, зарабатывает себе бонусы или выторговывает индульгенцию. И второй момент: репрессии развернулись только против "старых", а это ничего не значит, пока "новых" не начнут сажать. А ведь есть за что. И многих.



Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.

Можно еще и вот так -

"Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."



Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verkhovnom-sude-nachali-rassmatrivat-isk-o-nezakonnykh-parlamentskikh-vyborakh.html Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".

Может в барышевский направить дело, там порешают честно Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.Можно еще и вот так -"Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей."Кстати -Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".Может в барышевский направить дело, там порешают честно

Я привел цитату с расшифровкой по времени. Ты - агитку за все хорошее. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.

спецом для твердолобого, но с высоким самомнением



Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США . вони були затримані «на гарячому».

https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541 спецом для твердолобого, но с высоким самомнениемЗатримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.Під час одержання частини коштів у розмірі. вони були затримані «на гарячому». 19yuriy91 Повідомлень: 2092 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 12:48 Shram написав: yanyura написав: И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:

Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова

16:55, 14 августа 2019

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.



"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.



https://www.unian.net/economics/energet ... etova.html И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:



Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.

Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.

Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП. Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.

Если вы не в курсе, Луганская ТЭС не государственная, а частная. Была бы государственной, никаких вопросов бы не было - страна заботится о своих гражданах.



Если вы не в курсе,

До недавнего времени топливо поставляли с территории Российской Федерации, поскольку других железнодорожных подъездов к ТЭС по территории, подконтрольной Украине, нет .

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html

и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине.

И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше. Если вы не в курсе, Луганская ТЭС не государственная, а частная. Была бы государственной, никаких вопросов бы не было - страна заботится о своих гражданах.Если вы не в курсе,и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине.И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше. yanyura Повідомлень: 4892 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 13:05 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Кстати - https://newsone.ua/news/politics/v-verk ... orakh.html Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".

Может в барышевский направить дело, там порешают честно Кстати -Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".Может в барышевский направить дело, там порешают честно

Ваш Щетинин считает, что Верховный суд Украины еще тупее, чем он сам:

Известно, что иск подал Сергей Щетинин, он является жителем Винницы. По его мнению, Конституционный суд, признавая законным указ президента о роспуске Верховной Рады и проведении выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях ("Голос Украины", "Урядовий курʼєр" и "Ведомости Верховной Рады Украины"), как того требуют нормы самой Конституции".



По мнению Щетинина, действующим сейчас является вариант Конституции от 28 июня 1996 года.

https://newsone.ua/news/politics/v-verk ... orakh.html



Если бы он был хоть немного умнее, он зашел бы на https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254 ... 0%B2%D1%80

и увидел бы, что

Публікації документа



Відомості Верховної Ради України офіційне видання

від 23.07.1996 — 1996 р., № 30, стаття 141



Офіційний вісник України офіційне видання

від 01.10.2010 — 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598

т.е. требовал бы возвращения не к версии от 28.06.1996 г., а к версии от 30.09.2010 (т.е. к "Януковичской"). Ваш Щетинин считает, что Верховный суд Украины еще тупее, чем он сам:Если бы он был хоть немного умнее, он зашел бы наи увидел бы, чтот.е. требовал бы возвращения не к версии от 28.06.1996 г., а к версии от 30.09.2010 (т.е. к "Януковичской"). yanyura Повідомлень: 4892 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 13:28 Re: Політичні дискусії vano80 написав: У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти. У Грымчака нашли штуку баксов, а не 480 тыщ. это просто к слову, как быстро он сможет выйти.

Вы точно уверены, что здесь только "штука баксов"?



Вы точно уверены, что здесь только "штука баксов"? yanyura Повідомлень: 4892 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3803380438053806> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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