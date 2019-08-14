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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3803380438053806 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 15 сер, 2019 13:39 19yuriy91 написав: спецом для твердолобого, но с высоким самомнением



Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США . вони були затримані «на гарячому».

https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541 спецом для твердолобого, но с высоким самомнениемЗатримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.Під час одержання частини коштів у розмірі. вони були затримані «на гарячому».



Ну давай померяемся толщиной лба -

https://fakty.ua/314613-zaderzhali-v-magazine-poslednie-podrobnosti-aresta-zamministra-yuriya-grimchaka "Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака.

менно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки."



https://glavred.info/politics/10095275-zaderzhanie-grymchaka-svyazano-s-delom-ob-izbienii-tatyany-chernovol-istochnik.html "Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол

Напомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман. Кто именно из этих троих причастен к нападению на Черновол - неизвестно. За деньги чиновник с помощниками якобы собирались помочь решить проблему с застройкой рынка "Рыбалка" - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".

В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. "



https://www.radiosvoboda.org/a/30110747.html

"Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.

«З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."



Так за что его задержали - мошенничество, взятка?

Ну и как вишенка на торте -

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/tse-kalendariki-advokat-grimchaka-sprostuvala-dani-pro-habar.htm "При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.



Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків." Ну давай померяемся толщиной лба -"Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака.менно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки.""Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны ЧерноволНапомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман." - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".В Генеральной прокуратуре заявили, что– им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. ""Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.«З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."Так за что его задержали - мошенничество, взятка?Ну и как вишенка на торте -"При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків." vano80 Повідомлень: 1417 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 13:48 yanyura написав: https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html

и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине.

И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше. и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине.И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше.



А зачем продавать Ахметову газ дешевле?

Пусть покажет свою смету, выставит тарифы, и уже конечным потребителям пусть выплачиваются субсидии



А сейчас получается, что субсидируют монополиста. Я не удивлюсь, если он топить будет углём, а получать дотации на "покупку газа"



Накрайняк, пусть покупает уголь на хабе в Роттердаме А зачем продавать Ахметову газ дешевле?Пусть покажет свою смету, выставит тарифы, и уже конечным потребителям пусть выплачиваются субсидииА сейчас получается, что субсидируют монополиста. Я не удивлюсь, если он топить будет углём, а получать дотации на "покупку газа"Накрайняк, пусть покупает уголь на хабе в Роттердаме Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9090 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6198 раз. Подякували: 2441 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 13:55 Почему 8% не защищают Грымчака? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9090 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6198 раз. Подякували: 2441 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20 Вкладчик1234 написав: Почему 8% не защищают Грымчака? Почему 8% не защищают Грымчака?



А чего его защищать. Если менты и дальше так дела вести будут, само все распадется. А чего его защищать. Если менты и дальше так дела вести будут, само все распадется. vano80 Повідомлень: 1417 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3803380438053806 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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