Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:спецом для твердолобого, но с высоким самомнением
Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому». https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541
https://glavred.info/politics/10095275-zaderzhanie-grymchaka-svyazano-s-delom-ob-izbienii-tatyany-chernovol-istochnik.html"Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол Напомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман. Кто именно из этих троих причастен к нападению на Черновол - неизвестно. За деньги чиновник с помощниками якобы собирались помочь решить проблему с застройкой рынка "Рыбалка" - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество". В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. "
https://www.radiosvoboda.org/a/30110747.html "Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. «З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."
yanyura написав:https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине. И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше.
А зачем продавать Ахметову газ дешевле? Пусть покажет свою смету, выставит тарифы, и уже конечным потребителям пусть выплачиваются субсидии
А сейчас получается, что субсидируют монополиста. Я не удивлюсь, если он топить будет углём, а получать дотации на "покупку газа"
Накрайняк, пусть покупает уголь на хабе в Роттердаме
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин