Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:спецом для твердолобого, но с высоким самомнением
Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому». https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541
https://glavred.info/politics/10095275-zaderzhanie-grymchaka-svyazano-s-delom-ob-izbienii-tatyany-chernovol-istochnik.html"Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол Напомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман. Кто именно из этих троих причастен к нападению на Черновол - неизвестно. За деньги чиновник с помощниками якобы собирались помочь решить проблему с застройкой рынка "Рыбалка" - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество". В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. "
https://www.radiosvoboda.org/a/30110747.html "Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. «З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."
yanyura написав:https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине. И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше.
А зачем продавать Ахметову газ дешевле? Пусть покажет свою смету, выставит тарифы, и уже конечным потребителям пусть выплачиваются субсидии
А сейчас получается, что субсидируют монополиста. Я не удивлюсь, если он топить будет углём, а получать дотации на "покупку газа"
Накрайняк, пусть покупает уголь на хабе в Роттердаме
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Компания “Мотор Сич” с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции. Об этом говорится в приказе предприятия, пишут Украинские новости.
Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.
“Мотор Cич” производит авиадвигатели и газотурбинные установки.
- "Мотор Сич"... - за то, кто то хорошо ошткащлял за французские вертолёты... - А проблемы индейцев - это их проблемы.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 сер, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: Компания “Мотор Сич” с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции. Об этом говорится в приказе предприятия, пишут Украинские новости.
Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.
“Мотор Cич” производит авиадвигатели и газотурбинные установки.
"Нужно поломать все старое, чтобы все новое расцвело", говорили они (с)
Старое либо уже поломали, либо доламывают, а новое все никак не расцветет. Только ТРЦ и супермаркеты, живущие с переводов заробитчан да аутсорсингов/аутстаффингов иностранного бизнеса...
Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?
Как не защищают ))) Уже почитали - 1000 долларов это не деньги, взятка календариками или борзыми щенками - это не взятка.
Хотя я думаю, выпустят этого орла - не таких патриотов выпускали - Розенблат или Мосийчук на камеру взятки брали, практически в прямом эфире, и ничего. Набьется в суд толпа орущих проплаченных псевдопатриотов, запугают судью. Зеленский слишком мягкотелый, по крайней мере на сегодня так выглядит.