Додано: Чет 15 сер, 2019 13:39

19yuriy91 написав: спецом для твердолобого, но с высоким самомнением



Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США . вони були затримані «на гарячому».

https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541 спецом для твердолобого, но с высоким самомнениемЗатримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.Під час одержання частини коштів у розмірі. вони були затримані «на гарячому».

Ну давай померяемся толщиной лба -"Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака.менно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки.""Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны ЧерноволНапомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман." - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".В Генеральной прокуратуре заявили, что– им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. ""Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.«З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."Так за что его задержали - мошенничество, взятка?Ну и как вишенка на торте -"При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків."