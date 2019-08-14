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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3804380538063807>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:39

  19yuriy91 написав:спецом для твердолобого, но с высоким самомнением

Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому».
https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 4494989541


Ну давай померяемся толщиной лба -
https://fakty.ua/314613-zaderzhali-v-magazine-poslednie-podrobnosti-aresta-zamministra-yuriya-grimchaka"Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака.
менно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки."

https://glavred.info/politics/10095275-zaderzhanie-grymchaka-svyazano-s-delom-ob-izbienii-tatyany-chernovol-istochnik.html"Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол
Напомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман. Кто именно из этих троих причастен к нападению на Черновол - неизвестно. За деньги чиновник с помощниками якобы собирались помочь решить проблему с застройкой рынка "Рыбалка" - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".
В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. "

https://www.radiosvoboda.org/a/30110747.html
"Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.
«З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства."

Так за что его задержали - мошенничество, взятка?
Ну и как вишенка на торте -
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/tse-kalendariki-advokat-grimchaka-sprostuvala-dani-pro-habar.htm"При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.

Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків." :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:48

  yanyura написав:https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 16898.html
и с начала агрессии РФ по настоящее время, ее собственник так и не удосужился сделать хоть какие-нибудь телодвижения, чтобы ж/д подъезды к ТЭС шли по территории, подконтрольной Украине.
И я его понимаю - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда за него это может сделать государство Украина? Ахметов в выигрыше, страна в проигрыше.


А зачем продавать Ахметову газ дешевле?
Пусть покажет свою смету, выставит тарифы, и уже конечным потребителям пусть выплачиваются субсидии

А сейчас получается, что субсидируют монополиста. Я не удивлюсь, если он топить будет углём, а получать дотации на "покупку газа"

Накрайняк, пусть покупает уголь на хабе в Роттердаме
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:55

Почему 8% не защищают Грымчака?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20

  Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?


А чего его защищать. Если менты и дальше так дела вести будут, само все распадется.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:29

  Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?


Грымчако-майдан?
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:30

Остановлен не только "Малышева", интересно "Война" - это только для населения?
“Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева перейдет на четырехдневную рабочую неделю
[10:40 15 августа 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Motor_Sich_V ... uyu_r.html

Компания “Мотор Сич” с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции. Об этом говорится в приказе предприятия, пишут Украинские новости.

Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.

“Мотор Cич” производит авиадвигатели и газотурбинные установки.


- "Мотор Сич"... - за то, кто то хорошо ошткащлял за французские вертолёты...
- А проблемы индейцев - это их проблемы.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 сер, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:31

  vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?


А чего его защищать. Если менты и дальше так дела вести будут, само все распадется.


только и "надежда" на головож.опость органов
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:48

  Kudrjavuy написав:
Компания “Мотор Сич” с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции. Об этом говорится в приказе предприятия, пишут Украинские новости.

Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.

“Мотор Cич” производит авиадвигатели и газотурбинные установки.


"Нужно поломать все старое, чтобы все новое расцвело", говорили они (с)

Старое либо уже поломали, либо доламывают, а новое все никак не расцветет. Только ТРЦ и супермаркеты, живущие с переводов заробитчан да аутсорсингов/аутстаффингов иностранного бизнеса...
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:53

  19yuriy91 написав:
  vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?


А чего его защищать. Если менты и дальше так дела вести будут, само все распадется.


только и "надежда" на головож.опость органов


Ну да. Если с радой "поезд стой, раз, два" сработало, тут на понт не возьмешь. Тут придется, смущаясь, объяснять, почему "свынарчуки не сидят".
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:21

  Вкладчик1234 написав:Почему 8% не защищают Грымчака?


Как не защищают )))
Уже почитали - 1000 долларов это не деньги, взятка календариками или борзыми щенками - это не взятка.

Хотя я думаю, выпустят этого орла - не таких патриотов выпускали - Розенблат или Мосийчук на камеру взятки брали, практически в прямом эфире, и ничего.
Набьется в суд толпа орущих проплаченных псевдопатриотов, запугают судью.
Зеленский слишком мягкотелый, по крайней мере на сегодня так выглядит.
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