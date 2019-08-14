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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3805380638073808> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 15 сер, 2019 15:25 vano80 написав: Тут придется, смущаясь, объяснять, почему "свынарчуки не сидят". Тут придется, смущаясь, объяснять, почему "свынарчуки не сидят".

Им некогда - в Испании на отдыхе.

- А за "сидят" нужно будет среднюю ЗП платить(отпускные в эту сумму не входит). Им некогда - в Испании на отдыхе.- А за "сидят" нужно будет среднюю ЗП платить(отпускные в эту сумму не входит). Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7008 З нами з: 20.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 15:28 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Почему 8% не защищают Грымчака? Почему 8% не защищают Грымчака?



Как не защищают )))

Уже почитали - 1000 долларов это не деньги, взятка календариками или борзыми щенками - это не взятка.



Хотя я думаю, выпустят этого орла - не таких патриотов выпускали - Розенблат или Мосийчук на камеру взятки брали, практически в прямом эфире, и ничего.

Набьется в суд толпа орущих проплаченных псевдопатриотов, запугают судью.

Зеленский слишком мягкотелый, по крайней мере на сегодня так выглядит. Как не защищают )))Уже почитали - 1000 долларов это не деньги, взятка календариками или борзыми щенками - это не взятка.Хотя я думаю, выпустят этого орла - не таких патриотов выпускали - Розенблат или Мосийчук на камеру взятки брали, практически в прямом эфире, и ничего.Набьется в суд толпа орущих проплаченных псевдопатриотов, запугают судью.Зеленский слишком мягкотелый, по крайней мере на сегодня так выглядит.



Странно, раньше ты хоть как то придерживался фактов.

Пока есть факт - штука баксов дома и 480 тыщ (типа) в машине родственника. Странно, раньше ты хоть как то придерживался фактов.Пока есть факт - штука баксов дома и 480 тыщ (типа) в машине родственника. vano80 Повідомлень: 1420 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 15:43 https://gordonua.com/news/crimea/na-ode ... 20456.html

Средства от контрабанды сигарет из Украины в ЕС идут на поддержку венгерского сепаратизма в Закарпатье – журналистское расследование



15.08.2019 14:51. https://www.ostro.org/general/world/news/574216/



Восемьдесят процентов всего нелегального потока сигарет из Украины в ЕС проходят через специальное окно на границе с Венгрией. «Это элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», - утверждает в своем журналистком рассследовании журналист Евгений Плинский.



«На границе Европы и Украины есть одно большое окно с гарантией неприкосновенности от европейцев. Через которое проходит 80% всего нелегального потока сигарет. И если взять данные 2016 года, то из 5,8 миллиарда сигарет - это около 600 контейнеров, - примерно 500 проходят по этой схеме. Что это за окно? - Это участок украинской границы с Венгрией. В это сложно поверить, но контрабанда сигарет из Украины в Европу через Венгрию – элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан» - заявляет журналист.



«Венгрия незаконно раздает венгерские паспорта украинцам и финансирует венгерские общины, которые, буквально просто так, раздают людям деньги. Но не всем, а тем, кто получил венгерский паспорт. Только по официальной статистике за 2018 год Венгрия завела на Закарпатье около 10 миллионов долларов. Но это только вершина айсберга, ведь как не крути, за эти деньги нужно отчитываться и списывать их на какие-то программы. Часть финансирования, которое можно пускать без отчетов – это деньги с поддержки контрабанды сигарет. Это деньги на доплаты врачам и учителям, помощь аграриям, просто финансовая поддержка владельцем паспортов Венгрии», - утверждает Плинский.



По словам журналиста, «именно для частичного финансирования этих проектов, по негласному решению властей Венгрии, и с одобрения премьера Орбана, они и сделали на границе окно для контрабанды сигарет. А частичный заработок с него идет на поддержку общин венгров на Закарпатье. Как это работает на практике? В отличие от мелких схем, крупномасштабная контрабанда сигарет в Венгрию – это стопроцентная гарантия безопасности. Эти партии сигарет никто не ловит и не задерживает с обеих сторон границы. Они едут открыто, караванами, по 5-10 фур на специальную смену Венгерской таможни, которая их не видит. В месяц в Венгрию заходит от 20 до 50 фур, в каждой из которых не менее 1000 ящиков. Разных марок… Они дают окно. Берут за него с нашего бизнеса деньги и передают их в свои общины».



Плинский утверждает, что с венгерской стороны эти потоки курирует бизнесмен Виктор Киш.



«С украинской стороны по этому окну работают … бизнесмены и политики братья Балоги и Михаил Ланьо. Эти две бизнес структуры и конкурируют между собой за право работать с Кишом» - говорится в расследовании.



В крышевании этого потока контрабанды журналист обвиняет СБУ и Закарпатскую таможню.



«СБУ курирует эту схему в лице Евгения Рубежного и его 4 управления департамента К. Ну а Закарпатская таможня тоже в делах, и, также как и венгры, дает окно для крупных партий сигарет».



«Если вспомнить статистику, что с 2014 по 2016 год количество контрабанды сигарет выросло с 500 млн. до 5,8 млрд. То мы поймем насколько четко и слажено заработала с 2015 года эта система», - говорит Плинский.



По информации журналиста-расследователя «30 тысяч пачек/час – ровно с такой скоростью Украина поставляет нелегальные сигареты в ЕС являясь с этим показателем страной номер один в мире». 15.08.2019 14:51.Восемьдесят процентов всего нелегального потока сигарет из Украины в ЕС проходят через специальное окно на границе с Венгрией. «Это элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», - утверждает в своем журналистком рассследовании журналист Евгений Плинский.«На границе Европы и Украины есть одно большое окно с гарантией неприкосновенности от европейцев. Через которое проходит 80% всего нелегального потока сигарет. И если взять данные 2016 года, то из 5,8 миллиарда сигарет - это около 600 контейнеров, - примерно 500 проходят по этой схеме. Что это за окно? - Это участок украинской границы с Венгрией. В это сложно поверить, но контрабанда сигарет из Украины в Европу через Венгрию – элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан» - заявляет журналист.«Венгрия незаконно раздает венгерские паспорта украинцам и финансирует венгерские общины, которые, буквально просто так, раздают людям деньги. Но не всем, а тем, кто получил венгерский паспорт. Только по официальной статистике за 2018 год Венгрия завела на Закарпатье около 10 миллионов долларов. Но это только вершина айсберга, ведь как не крути, за эти деньги нужно отчитываться и списывать их на какие-то программы. Часть финансирования, которое можно пускать без отчетов – это деньги с поддержки контрабанды сигарет. Это деньги на доплаты врачам и учителям, помощь аграриям, просто финансовая поддержка владельцем паспортов Венгрии», - утверждает Плинский.По словам журналиста, «именно для частичного финансирования этих проектов, по негласному решению властей Венгрии, и с одобрения премьера Орбана, они и сделали на границе окно для контрабанды сигарет. А частичный заработок с него идет на поддержку общин венгров на Закарпатье. Как это работает на практике? В отличие от мелких схем, крупномасштабная контрабанда сигарет в Венгрию – это стопроцентная гарантия безопасности. Эти партии сигарет никто не ловит и не задерживает с обеих сторон границы. Они едут открыто, караванами, по 5-10 фур на специальную смену Венгерской таможни, которая их не видит. В месяц в Венгрию заходит от 20 до 50 фур, в каждой из которых не менее 1000 ящиков. Разных марок… Они дают окно. Берут за него с нашего бизнеса деньги и передают их в свои общины».Плинский утверждает, что с венгерской стороны эти потоки курирует бизнесмен Виктор Киш.«С украинской стороны по этому окну работают … бизнесмены и политики братья Балоги и Михаил Ланьо. Эти две бизнес структуры и конкурируют между собой за право работать с Кишом» - говорится в расследовании.В крышевании этого потока контрабанды журналист обвиняет СБУ и Закарпатскую таможню.«СБУ курирует эту схему в лице Евгения Рубежного и его 4 управления департамента К. Ну а Закарпатская таможня тоже в делах, и, также как и венгры, дает окно для крупных партий сигарет».«Если вспомнить статистику, что с 2014 по 2016 год количество контрабанды сигарет выросло с 500 млн. до 5,8 млрд. То мы поймем насколько четко и слажено заработала с 2015 года эта система», - говорит Плинский.По информации журналиста-расследователя «30 тысяч пачек/час – ровно с такой скоростью Украина поставляет нелегальные сигареты в ЕС являясь с этим показателем страной номер один в мире».



Попытка ПС, в своё время 2015 год ( https://24tv.ua/ru/strelba_v_mukachevo_tag5091/ ), взять контроль над этим, в интересах обороны - наткнулась на прямую заинтересованность от... институтов государственной власти Украины.



Враг руками продажных представителей системного криминала финансирует войну против Украины и её населения. С моей точки зрения "Украина" указана заведомо неправомерно! Выброшенная баржа с сигаретами и буксир севший на мель по пути из Крыма - указка на международный криминал управляемый из РФ.Попытка ПС, в своё время 2015 год (), взять контроль над этим, в интересах обороны - наткнулась на прямую заинтересованность от... институтов государственной власти Украины.Враг руками продажных представителей системного криминала финансирует войну против Украины и её населения. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 сер, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7008 З нами з: 20.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 15:45



https://nabu.gov.ua/novyny/zastupnyka-m ... C0ncmKm9Xk Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА 19yuriy91 Повідомлень: 2095 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 15:56 Shram написав: zРадио написав:

В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.



Так что правильно Вкладчик написал - старая мафия передает привет новой власти В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.Так что правильнонаписал - старая мафия передает привет новой власти



Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.

Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.

Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины" Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины"

Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде innamax2008

Повідомлень: 317 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 16:10 freeze написав: Первый написав: freeze написав:

Страна.уа - это наиболее информативное украинское издание, это даже не обсуждается, масса инсайда, который оказывается верным, масса аналитических прогнозов, пулеметная лента новостей, масса стёба и юмора.

Среди интернет СМИ общей политической, новостной направленности, с ними рядом никто не стоял.

Українське????

У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна.

Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!



Рівень аналітики просто жахливий.





Надіслано від мого нокія 8800Р сидячи в ЗАЗ 969м Українське????У Вас не смішний юмор. Чіткий рузькомірний напрямок. Прославляння любого рузькомірного гомна.Із останньої аналітики. Іпанула ракета з ядрьоним двигуном. Нічого. Рузькі молодці! Скоро будуть літаки на ядрьоних двигунах робити!Рівень аналітики просто жахливий.Надіслано від мого нокія 8800Р сидячи в ЗАЗ 969м



А что вас так разюморило.

Ракета Буревестник, попытка создать ракету с малым ядерным двигателем, неудачная.

Болтон уже обвинил РФ в краже технологии. А что вас так разюморило.Ракета Буревестник, попытка создать ракету с малым ядерным двигателем, неудачная.Болтон уже обвинил РФ в краже технологии.



Опять врешь? Да что ж такое с зекомандой... Опять врешь? Да что ж такое с зекомандой... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4723 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 16:10 innamax2008 написав: Shram написав: zРадио написав:

В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.



Так что правильно Вкладчик написал - старая мафия передает привет новой власти В Украину РФ поставляет украинский же уголь - из т.н. ЛДНР. Что РФ будет делать с избытком, если перекроет экспорт в Украину? Донбасский уголь не участвует в их энергобалансе - это трюк Ахметова, использованный для построения схемы Роттердам+.Так что правильнонаписал - старая мафия передает привет новой власти



Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.

Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.

Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины" Украинский уголь или нет- без разницы, по документам он весь российский. И именно российского угля правительство РФ ограничило поставки. Вряд ли Ахметов может хоть как-то влиять на решения российского министерства.Так что версия "трюк Ахметова" несостоятельна.Скорее тут годится версия "российские промышленники и государство убирает конкурентов, и уничтожает экономику Украины"

Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде



Ну, не станет от поставлять свой газ, и закроет к чертям Луганскую ТЭС, разберет её на металл и пустит на переплаку (частная же - имеет право).

А что делать 1,5 миллионам человек без света и электричества? Ну, не станет от поставлять свой газ, и закроет к чертям Луганскую ТЭС, разберет её на металл и пустит на переплаку (частная же - имеет право).А что делать 1,5 миллионам человек без света и электричества? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2686 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 16:11 Shram написав: yanyura написав: И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:

Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова

16:55, 14 августа 2019

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.



"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.



https://www.unian.net/economics/energet ... etova.html И опять Зеленский, с назначенным его фракцией "СН" Кабмином с Гройсманом во главе, угождает Ахметову:



Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.

Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.

Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП. Если вы не в курсе, то на прошлой неделе на Луганской ТЭС закончился уголь. Уголь закончился потому что поставлялся он из России, а она поставки угля в этом месяце перекрыла.Теперь вместо угля на Луганской ТЭС сжигают природный газ, что в 4-5 раз выходит дороже. Соответственно во столько же раз должна подорожать электроэнергия для района в котором проживает примерно 1-1,5 млн человек.Так что скидка в 40%, это не скидка Ахметову, это попытка хоть как-то минимизировать последствия регионального ЧП.

так хай продасть ТЭС, може государство купить як Приват за 1 гришу так хай продасть ТЭС, може государство купить як Приват за 1 гришу В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 934 раз. Подякували: 935 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 16:16 Жити по-новому! https://news.liga.net/economics/news/prekrascheno-finansirovanie-razrabotok-bronetehniki---ukroboronprom

Прекращено финансирование разработок бронетехники - Укроборонпром

Минобороны без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, например, глубокой модернизации одного из основных танков армии (вероятно, Т-64, - ред.). Об этом пишет пресс-служба госконцерна Укроборонпром.



Речь идет, в частности, о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ): там коллектив переводят на двухдневную рабочую неделю "из-за ряда решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины".



Деньги наверное на передвижное пианино собирают.



Надо же на чем-то презеденту парады принимать. Деньги наверное на передвижное пианино собирают.Надо же на чем-то презеденту парады принимать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4723 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 16:19 freeze написав: Все разрешения получены, Рябошапка - генпрокурор, Холодницкий - остается.



"В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.



"...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.



Кроме того, поверенный по делам США заявил, что не поддерживает идею об увольнении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого." Все разрешения получены, Рябошапка - генпрокурор, Холодницкий - остается."В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор."...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.Кроме того, поверенный по делам США заявил, что не поддерживает идею об увольнении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого."

гагага,

оказуєцця вашингтонський обком керує Зекомандою, як невдобно вийшло. гагага,оказуєцця вашингтонський обком керує Зекомандою, як невдобно вийшло. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

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