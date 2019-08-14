Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде
Позвольте дополнить вас фактами с оффсайта ДТЭК.
ДТЭК развивает трейдинговые операции с газом и инвестирует в разработку украинских месторождений.
Общий объем реализации природного газа группы компаний ДТЭК в 2017г. составил 1 952 млн м3, объем трейдинговых операций при этом составил 204,9 млн.м3 или 11%, из которых 185,4 млн.м3 было закуплено на внутреннем рынке Украины. При этом, объем закупки импортного ресурса газа составили 19,6 млн.м3.
В состав ДТЭК Нефтегаз входят предприятия «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые занимаются разведкой и добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.
Первоочередная задача нефтегазового бизнеса ДТЭК – обеспечить природным газом предприятия группы СКМ.
В 2012 г. ДТЭК Трейдин» получил первую пятилетнюю лицензию на поставки природного газа, что позволило занять активную позицию на внутреннем и внешнем газовом рынке.
В 2013 г. ДТЭК сконцентрировал контрольный пакет ЧАО «Нефтегаздобыча», крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине. Компания разрабатывает лицензионные участки на Семиренковском и Мачухском месторождениях (Полтавская обл.). Доказанные запасы природного газа (категории С1, С2) составляют 26 млрд куб. метров.
По состоянию на январь 2017 года компания эксплуатирует 20 скважин. Добываемый газ очищается и приводится к требованиям стандартов на трех установках подготовки газа – УКПГ Мачухская, УКПГ Семиренковская и УКПГ Олефировская.
ДТЭК Трейдинг также развивает торговлю внешним ресурсом, как местной добычи, так и импортным газом.
Также получена лицензия на торговлю газом в Венгрии компанией DTEK Hungary Power Trade LLC, в Польше – компанией DTEK Trading SA.
Shram Ну, не станет от поставлять свой газ, и закроет к чертям Луганскую ТЭС, разберет её на металл и пустит на переплаку (частная же - имеет право). А что делать 1,5 миллионам человек без света и электричества?
А давайте поможем и остальным "беднякам" - Коломойскому, Фирташу, Порошенко, Косюку... Иначе и они могут оставить граждан Украины без окорочков, с/х производителей без удобрений, заводы без титана, марганца, ферросплавов, нефти, армию без машин скорой помощи, флот без катеров...
Це в кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі. До того ж, всім відомо, що собівартість видобутку українського газу - це копійки (*sarcasm*). То може і збитків би у групи не було?
За Законом України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України має право накласти спеціальні обов'язки на будь-якого суб'єкта ринку. Немає жодної різниці, чи це державна компанія, чи приватна. Тобто, з точки зору закону немає
vano80 написав:Странно, раньше ты хоть как то придерживался фактов. Пока есть факт - штука баксов дома и 480 тыщ (типа) в машине родственника.
Полляма долларов в машине родственника порохобота это обыденное явление, тут согласен, воровская малина она и есть воровская малина.
Но говорят Грымчак вообще патриотическое задание выполнял, скачать с Бульдозер групп, это ресторанная группа с российскими корнями 1 лям долларов с целью перечислить этот лям долларов на волонтерские цели. При Порошенко наградили бы Грымчака, а тут проявили неуважение.
Sommer написав:Опять врешь? Да что ж такое с зекомандой...
Бу-га-га, у Соммеров самомнение больше, чем у каких-то американских Болтонов. Напиши дураку, американцу, что это взорвалась бутылка водки, сделанная на воде из радиоактивного православного источника, скрепы не выдержали, пусть Болтон не волнуется, Соммер знает всё )))