Kudrjavuy написав:

blueiceua написав: Кому нужно уменьшить тотт ии пусть уменьшает Кому нужно уменьшить тотт ии пусть уменьшает

Андрей Герус заподозрил Игоря Насалика в намерении скрытой приватизации энергоблока №2 Хмельницкой АЭС[14:30 15 августа 2019 года ]Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называет “Энергетический мост”.“Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур — и продавать эту электроэнергию в Польшу”, — заявил Герус.“Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием “Энергетический мост Украина-ЕС”, — объяснил он.По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.“Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”, — заявил Герус.Он также пообещал, что этого “Энергетического моста” не будет.“Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию — именно в такой последовательности”, — заявил Герус.