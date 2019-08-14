Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде
Позвольте дополнить вас фактами с оффсайта ДТЭК.
ДТЭК развивает трейдинговые операции с газом и инвестирует в разработку украинских месторождений.
Общий объем реализации природного газа группы компаний ДТЭК в 2017г. составил 1 952 млн м3, объем трейдинговых операций при этом составил 204,9 млн.м3 или 11%, из которых 185,4 млн.м3 было закуплено на внутреннем рынке Украины. При этом, объем закупки импортного ресурса газа составили 19,6 млн.м3.
В состав ДТЭК Нефтегаз входят предприятия «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые занимаются разведкой и добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.
Первоочередная задача нефтегазового бизнеса ДТЭК – обеспечить природным газом предприятия группы СКМ.
В 2012 г. ДТЭК Трейдин» получил первую пятилетнюю лицензию на поставки природного газа, что позволило занять активную позицию на внутреннем и внешнем газовом рынке.
В 2013 г. ДТЭК сконцентрировал контрольный пакет ЧАО «Нефтегаздобыча», крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине. Компания разрабатывает лицензионные участки на Семиренковском и Мачухском месторождениях (Полтавская обл.). Доказанные запасы природного газа (категории С1, С2) составляют 26 млрд куб. метров.
По состоянию на январь 2017 года компания эксплуатирует 20 скважин. Добываемый газ очищается и приводится к требованиям стандартов на трех установках подготовки газа – УКПГ Мачухская, УКПГ Семиренковская и УКПГ Олефировская.
ДТЭК Трейдинг также развивает торговлю внешним ресурсом, как местной добычи, так и импортным газом.
Также получена лицензия на торговлю газом в Венгрии компанией DTEK Hungary Power Trade LLC, в Польше – компанией DTEK Trading SA.
Shram Ну, не станет от поставлять свой газ, и закроет к чертям Луганскую ТЭС, разберет её на металл и пустит на переплаку (частная же - имеет право). А что делать 1,5 миллионам человек без света и электричества?
А давайте поможем и остальным "беднякам" - Коломойскому, Фирташу, Порошенко, Косюку... Иначе и они могут оставить граждан Украины без окорочков, с/х производителей без удобрений, заводы без титана, марганца, ферросплавов, нефти, армию без машин скорой помощи, флот без катеров...
Це в кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі. До того ж, всім відомо, що собівартість видобутку українського газу - це копійки (*sarcasm*). То може і збитків би у групи не було?
За Законом України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України має право накласти спеціальні обов'язки на будь-якого суб'єкта ринку. Немає жодної різниці, чи це державна компанія, чи приватна. Тобто, з точки зору закону немає
vano80 написав:Странно, раньше ты хоть как то придерживался фактов. Пока есть факт - штука баксов дома и 480 тыщ (типа) в машине родственника.
Полляма долларов в машине родственника порохобота это обыденное явление, тут согласен, воровская малина она и есть воровская малина.
Но говорят Грымчак вообще патриотическое задание выполнял, скачать с Бульдозер групп, это ресторанная группа с российскими корнями 1 лям долларов с целью перечислить этот лям долларов на волонтерские цели. При Порошенко наградили бы Грымчака, а тут проявили неуважение.
Sommer написав:Опять врешь? Да что ж такое с зекомандой...
Бу-га-га, у Соммеров самомнение больше, чем у каких-то американских Болтонов. Напиши дураку, американцу, что это взорвалась бутылка водки, сделанная на воде из радиоактивного православного источника, скрепы не выдержали, пусть Болтон не волнуется, Соммер знает всё )))
В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом во вторник, 13 августа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Но порохоботам даже Трамп не указ
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 сер, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Минобороны без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, например, глубокой модернизации одного из основных танков армии (вероятно, Т-64, - ред.). Об этом пишет пресс-служба госконцерна Укроборонпром.
Речь идет, в частности, о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ): там коллектив переводят на двухдневную рабочую неделю "из-за ряда решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины".
Деньги наверное на передвижное пианино собирают.
Надо же на чем-то презеденту парады принимать.
А что руководство Минобороны не порошенковское уже? Когда я успел пропустить смену Министра?
PS: да, и слово "президент" пишется с "и" после "з", кто бы не занимал этот пост в конкретный момент времени. Ты же не писал "порозидент", когда (по досадной ошибке украинцев, пойманных на избирательную технологию) президентом был Порошенко
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.
Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называет “Энергетический мост”.
“Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур — и продавать эту электроэнергию в Польшу”, — заявил Герус.
“Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием “Энергетический мост Украина-ЕС”, — объяснил он.
По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.
“Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”, — заявил Герус.
Он также пообещал, что этого “Энергетического моста” не будет.
“Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию — именно в такой последовательности”, — заявил Герус.
Воруют даже атомные энергоблоки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Kudrjavuy написав: Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.
Воруют даже атомные энергоблоки
Полякам - дешевая э/э украинских АЭС. Украинцам - дорогая э/э ахметовских ТЭС, СЭС и ВЭС. У 90% "реформаторов" семьи за границей, вот и работают они по принципу "все в семью, все в семью"
Ну а по-хорошему, Украина могла бы продавать электричество в Польшу, не жертвуя интересами своего населения. Ключевое здесь "бы" - преступным росчерком пера в 2015-м Порошенко заморозил строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, готовых на тот момент времени, соответственно, на 75% (!!!) и 25%...
Мотивировка - агрессивный Росатом. То фигня, конечно, что его Липецкая фабрика еще работала на полную мощность. А деньги от транзита российского газа так и до сих пор никому не пахнут