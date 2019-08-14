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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3805380638073808

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:19

  Sommer написав:
Деньги наверное на передвижное пианино собирают.

Надо же на чем-то презеденту парады принимать.


Кстати о параде. Насколько я понимаю, все круто развернулось, и на Антонова репетируют парад, таки.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

  innamax2008 написав:Ахметов крупнейший частный газодобытчик Украины, вот свой газ на ТЭЦ бы и поставлял, а так коррупция от насалика с гройсманом в чистом виде

Позвольте дополнить вас фактами с оффсайта ДТЭК.
ДТЭК развивает трейдинговые операции с газом и инвестирует в разработку украинских месторождений.

Общий объем реализации природного газа группы компаний ДТЭК в 2017г. составил 1 952 млн м3, объем трейдинговых операций при этом составил 204,9 млн.м3 или 11%, из которых 185,4 млн.м3 было закуплено на внутреннем рынке Украины. При этом, объем закупки импортного ресурса газа составили 19,6 млн.м3.

В состав ДТЭК Нефтегаз входят предприятия «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые занимаются разведкой и добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.

Первоочередная задача нефтегазового бизнеса ДТЭК – обеспечить природным газом предприятия группы СКМ.

В 2012 г. ДТЭК Трейдин» получил первую пятилетнюю лицензию на поставки природного газа, что позволило занять активную позицию на внутреннем и внешнем газовом рынке.

В 2013 г. ДТЭК сконцентрировал контрольный пакет ЧАО «Нефтегаздобыча», крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине. Компания разрабатывает лицензионные участки на Семиренковском и Мачухском месторождениях (Полтавская обл.). Доказанные запасы природного газа (категории С1, С2) составляют 26 млрд куб. метров.

По состоянию на январь 2017 года компания эксплуатирует 20 скважин. Добываемый газ очищается и приводится к требованиям стандартов на трех установках подготовки газа – УКПГ Мачухская, УКПГ Семиренковская и УКПГ Олефировская.

ДТЭК Трейдинг также развивает торговлю внешним ресурсом, как местной добычи, так и импортным газом.

Также получена лицензия на торговлю газом в Венгрии компанией DTEK Hungary Power Trade LLC, в Польше – компанией DTEK Trading SA.

https://trading.dtek.com/ru/trading/prirodnyy-gaz/
Зображення
https://trading.dtek.com/ru/about/our_business/

Shram
Ну, не станет от поставлять свой газ, и закроет к чертям Луганскую ТЭС, разберет её на металл и пустит на переплаку (частная же - имеет право).
А что делать 1,5 миллионам человек без света и электричества?


А давайте поможем и остальным "беднякам" - Коломойскому, Фирташу, Порошенко, Косюку... Иначе и они могут оставить граждан Украины без окорочков, с/х производителей без удобрений, заводы без титана, марганца, ферросплавов, нефти, армию без машин скорой помощи, флот без катеров...

Уже началось обсуждение этого на ветке https://news.finance.ua/ru/news/-/45455 ... a-ahmetova

Вот и "Нафтогаз" такого же мнения:
Та ні ж, не єдиним. Спитали б у нас) Підказуємо: в групі ДТЕК є газовидобувне підприємство https://www.facebook.com/dtekoilandgas/ ... __tn__=K-R.

Цитуємо сайт підприємства: "ДТЕК Нафтогаз – найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія. У 2018 році ми видобули рекордні для українського приватного газовидобування 1,65 млрд куб. м природного газу" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... qxklvv9E08

Це в кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі. До того ж, всім відомо, що собівартість видобутку українського газу - це копійки (*sarcasm*). То може і збитків би у групи не було?

За Законом України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України має право накласти спеціальні обов'язки на будь-якого суб'єкта ринку. Немає жодної різниці, чи це державна компанія, чи приватна. Тобто, з точки зору закону немає

https://www.facebook.com/NaftogazUA/
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 15 сер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:15

  vano80 написав:Странно, раньше ты хоть как то придерживался фактов.
Пока есть факт - штука баксов дома и 480 тыщ (типа) в машине родственника.


Полляма долларов в машине родственника порохобота это обыденное явление, тут согласен, воровская малина она и есть воровская малина.

Но говорят Грымчак вообще патриотическое задание выполнял, скачать с Бульдозер групп, это ресторанная группа с российскими корнями 1 лям долларов с целью перечислить этот лям долларов на волонтерские цели. При Порошенко наградили бы Грымчака, а тут проявили неуважение.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:18

  Sommer написав:Опять врешь? Да что ж такое с зекомандой...


Бу-га-га, у Соммеров самомнение больше, чем у каких-то американских Болтонов.
Напиши дураку, американцу, что это взорвалась бутылка водки, сделанная на воде из радиоактивного православного источника, скрепы не выдержали, пусть Болтон не волнуется, Соммер знает всё )))

В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом во вторник, 13 августа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Но порохоботам даже Трамп не указ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 сер, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:28

  Sommer написав:https://news.liga.net/economics/news/prekrascheno-finansirovanie-razrabotok-bronetehniki---ukroboronprom
Прекращено финансирование разработок бронетехники - Укроборонпром
Минобороны без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, например, глубокой модернизации одного из основных танков армии (вероятно, Т-64, - ред.). Об этом пишет пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

Речь идет, в частности, о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ): там коллектив переводят на двухдневную рабочую неделю "из-за ряда решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины".


Деньги наверное на передвижное пианино собирают.

Надо же на чем-то презеденту парады принимать.


А что руководство Минобороны не порошенковское уже? Когда я успел пропустить смену Министра? :mrgreen:

PS: да, и слово "президент" пишется с "и" после "з", кто бы не занимал этот пост в конкретный момент времени. Ты же не писал "порозидент", когда (по досадной ошибке украинцев, пойманных на избирательную технологию) президентом был Порошенко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:44

  Kudrjavuy написав:
  blueiceua написав:Кому нужно уменьшить тотт ии пусть уменьшает

Андрей Герус заподозрил Игоря Насалика в намерении скрытой приватизации энергоблока №2 Хмельницкой АЭС
[14:30 15 августа 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Andrey_Gerus ... _priv.html

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называет “Энергетический мост”.

“Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур — и продавать эту электроэнергию в Польшу”, — заявил Герус.

“Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием “Энергетический мост Украина-ЕС”, — объяснил он.

По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.

“Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”, — заявил Герус.

Он также пообещал, что этого “Энергетического моста” не будет.

“Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию — именно в такой последовательности”, — заявил Герус.


Воруют даже атомные энергоблоки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:56

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.


Воруют даже атомные энергоблоки :)


Полякам - дешевая э/э украинских АЭС. Украинцам - дорогая э/э ахметовских ТЭС, СЭС и ВЭС. У 90% "реформаторов" семьи за границей, вот и работают они по принципу "все в семью, все в семью" :mrgreen:

Ну а по-хорошему, Украина могла бы продавать электричество в Польшу, не жертвуя интересами своего населения. Ключевое здесь "бы" - преступным росчерком пера в 2015-м Порошенко заморозил строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, готовых на тот момент времени, соответственно, на 75% (!!!) и 25%...

Мотивировка - агрессивный Росатом. То фигня, конечно, что его Липецкая фабрика еще работала на полную мощность. А деньги от транзита российского газа так и до сих пор никому не пахнут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:34

Вітренко: Насправді, "Нафтогаз" програв суд Коломойському в Лондоні, а не виграв
Четвер, 15 серпня 2019, 09:50

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/15/650615/

Полный текст интервью Витренко ЭП - https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/650613/
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