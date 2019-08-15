Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Удел убогих не международная торговля Не международное разделение рынка труда Не знания высоких технологий Не международные приоритеты в добавленной стоимости и Экономической и военной безопасности страны - :
Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки
Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ.
"С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.
По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.
Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.
Почитай, что такое "классификация", не позорься.
Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы. Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет.