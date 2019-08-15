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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3806380738083809

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:19

Re: Політичні дискусії

Удел убогих не международная торговля
Не международное разделение рынка труда
Не знания высоких технологий
Не международные приоритеты в добавленной стоимости и Экономической и военной безопасности страны - :
Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки

15.08.2019 17:39. https://www.ostro.org/general/society/news/574233/

Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ.

"С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.

По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.

Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:42

  Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.

Почитай, что такое "классификация", не позорься.


Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы.
Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет. :lol:
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