Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Удел убогих не международная торговля Не международное разделение рынка труда Не знания высоких технологий Не международные приоритеты в добавленной стоимости и Экономической и военной безопасности страны - :
Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки
Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ.
"С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.
По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.
Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.
Почитай, что такое "классификация", не позорься.
Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы. Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет.
Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.
Почитай, что такое "классификация", не позорься.
Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы. Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет.
Не смог осилить статью в энциклопедии? Понимаю, понимаю, для зекоманды больше трех слов подряд - это слишком сложно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Из непонятого... Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы и клипов? Жирный минус новой команды - они на кураже, и не разделяют личное пространство и управление государством!
zРадио написав:Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы?
Так а каким боком Бадоев к параду ? Тем более что парада не будет, будет перформанс под названием Шествие достоинства, оно должно пройти ярко и феерично, тут Бадоев и пригодится. Должно красиво пройти дети, ветераны, спортсмены, представители родов войск, надо красиво возложить цветы и почтить память.
zРадио написав:Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы?
Так а каким боком Бадоев к параду ? Тем более что парада не будет, будет перформанс под названием Шествие достоинства, оно должно пройти ярко и феерично, тут Бадоев и пригодится. Должно красиво пройти дети, ветераны, спортсмены, представители родов войск, надо красиво возложить цветы и почтить память.
Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...
zРадио написав:Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...
По-моему, День независимости - это не день скорби, а праздничный день, должны быть улыбки, гордость за пройденные годы, отчеты об успехах. Предаться скорби можно не в праздничный день, если не ошибаюсь таких только официальных дней скорби под разными названиями несколько в году.
zРадио написав:Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...
По-моему, День независимости - это не день скорби, а праздничный день, должны быть улыбки, гордость за пройденные годы, отчеты об успехах. Предаться скорби можно не в праздничный день, если не ошибаюсь таких только официальных дней скорби под разными названиями несколько в году.
Так мы ведь говорим о программе мероприятий, на которую будет влиять этот режиссер. И там (несмотря на то, что это действительно праздник, а не день скорби) места для эпатажа, секса и провокации нет - именно в этом силен Бадоев.
Как он попал в режиссеры мероприятия, тоже представить себе несложно - дружбан Президента по шоу-бизу...