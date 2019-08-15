Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки15.08.2019 17:39.Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ."С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.