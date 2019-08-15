RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3807380838093810>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:19

Re: Політичні дискусії

Удел убогих не международная торговля
Не международное разделение рынка труда
Не знания высоких технологий
Не международные приоритеты в добавленной стоимости и Экономической и военной безопасности страны - :
Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки

15.08.2019 17:39. https://www.ostro.org/general/society/news/574233/

Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ.

"С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.

По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.

Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 20.09.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:42

  Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.

Почитай, что такое "классификация", не позорься.


Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы.
Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет. :lol:
freeze
4
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:41

  freeze написав:
  Sommer написав:О, у зекоманды проблемы с пониманием текста еще больше усугубились.

Почитай, что такое "классификация", не позорься.


Да, ладно умняк здесь лепить, здесь контингент не тот, воспринимать порохоботские всхлипы.
Мне свой речитатив про Зе-команду не пиши, пиши сразу Трампу в личку. Нет никакого Буревестника, не пытаются сделать, малая ядерная установка на ракете это чушь, пусть сначала Дональд выучит, что такое классификация, а потом в свой Твиттер пишет. :lol:


Не смог осилить статью в энциклопедии? Понимаю, понимаю, для зекоманды больше трех слов подряд - это слишком сложно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 07.04.17
Подякував: 426 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:43

Из непонятого... Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы и клипов? Жирный минус новой команды - они на кураже, и не разделяют личное пространство и управление государством!

Зображення

https://strana.ua/news/217172-pervaja-r ... denko.html
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 сер, 2019 20:47, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 02.05.18
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:46

  Sommer написав:Не смог осилить статью в энциклопедии? Понимаю, понимаю, для зекоманды больше трех слов подряд - это слишком сложно.


Я вообще не привел своего мнения, я привел мнение Болтона и дословно Трампа, если тебе не нравятся американцы, то твои проблемы.
Что-то твоего напарника сегодня на прогулку не выпустили, скучно )))
freeze
4
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:51

  zРадио написав:Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы?


Так а каким боком Бадоев к параду ? Тем более что парада не будет, будет перформанс под названием Шествие достоинства, оно должно пройти ярко и феерично, тут Бадоев и пригодится. Должно красиво пройти дети, ветераны, спортсмены, представители родов войск, надо красиво возложить цветы и почтить память.
freeze
4
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:00

  freeze написав:
  zРадио написав:Причем Бадоев к военному параду? Чем там может быть полезен режиссер коммерческой рекламы?


Так а каким боком Бадоев к параду ? Тем более что парада не будет, будет перформанс под названием Шествие достоинства, оно должно пройти ярко и феерично, тут Бадоев и пригодится. Должно красиво пройти дети, ветераны, спортсмены, представители родов войск, надо красиво возложить цветы и почтить память.


Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 02.05.18
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:08

  zРадио написав:Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...


По-моему, День независимости - это не день скорби, а праздничный день, должны быть улыбки, гордость за пройденные годы, отчеты об успехах. Предаться скорби можно не в праздничный день, если не ошибаюсь таких только официальных дней скорби под разными названиями несколько в году.
freeze
4
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:20

  freeze написав:
  zРадио написав:Я имел в виду к шествию. От своей позиции не отказываюсь - Бадоев там ни к селу, ни к городу. Это как визаж вдове на церемонию похорон мужа - неуместно! Вы сами пишете о возложении цветов и чтении памяти... и тут на тебе - режиссер порно-клипов Виагры "добавит зрелищности"... такое...


По-моему, День независимости - это не день скорби, а праздничный день, должны быть улыбки, гордость за пройденные годы, отчеты об успехах. Предаться скорби можно не в праздничный день, если не ошибаюсь таких только официальных дней скорби под разными названиями несколько в году.


Так мы ведь говорим о программе мероприятий, на которую будет влиять этот режиссер. И там (несмотря на то, что это действительно праздник, а не день скорби) места для эпатажа, секса и провокации нет - именно в этом силен Бадоев.

Как он попал в режиссеры мероприятия, тоже представить себе несложно - дружбан Президента по шоу-бизу...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 02.05.18
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:28

  freeze написав:
  Sommer написав:Не смог осилить статью в энциклопедии? Понимаю, понимаю, для зекоманды больше трех слов подряд - это слишком сложно.


Я вообще не привел своего мнения, я привел мнение Болтона и дословно Трампа, если тебе не нравятся американцы, то твои проблемы.


Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал. :mrgreen:

Так что спасибо, реально спасибо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 07.04.17
Подякував: 426 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3807380838093810>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.