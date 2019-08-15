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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:33
Sommer написав:
Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.
Так что спасибо, реально спасибо.
Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать )))
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:44
freeze написав: Sommer написав:
Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.
Так что спасибо, реально спасибо.
Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать )))
Вряд ли так может считать тот, кто работает на них через 18 колен начальства
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