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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3807380838093810

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:33

  Sommer написав:Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.

Так что спасибо, реально спасибо.


Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать ))) :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:44

  freeze написав:
  Sommer написав:Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.

Так что спасибо, реально спасибо.


Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать ))) :lol:


Вряд ли так может считать тот, кто работает на них через 18 колен начальства :mrgreen:
zРадио
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