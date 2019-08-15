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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3807380838093810

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:33

  Sommer написав:Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.

Так что спасибо, реально спасибо.


Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать ))) :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:44

  freeze написав:
  Sommer написав:Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.

Так что спасибо, реально спасибо.


Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать ))) :lol:


Вряд ли так может считать тот, кто работает на них через 18 колен начальства :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:20

Re: Політичні дискусії

Истерикой ЗЕ!филов доволен :)
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы. Не в вашем случае.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:21

  freeze написав:
  Sommer написав:Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.

Так что спасибо, реально спасибо.


Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать ))) :lol:


Эх, темнота... словарь тебе читать надо было, а не курить. Тогда бы тебе не мерещилось что попадя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:23

  pesikot написав:Истерикой ЗЕ!филов доволен :)
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы.


Могут заменить, на некоторое время. Дальше все по классикам:
Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24

  pesikot написав:Истерикой ЗЕ!филов доволен :)
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы. Не в вашем случае.


Истерика у тебя недовольного, ты хоть пойми своей тугой головой значение слова истерика. У довольных людей не бывает истерики. Истерика бывает у недовольных и обиженных типа тебя.
freeze
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