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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:33
Sommer написав:
Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.
Так что спасибо, реально спасибо.
Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать )))
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:44
freeze написав: Sommer написав:
Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.
Так что спасибо, реально спасибо.
Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать )))
Вряд ли так может считать тот, кто работает на них через 18 колен начальства
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:20
Истерикой ЗЕ!филов доволен
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы. Не в вашем случае.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:21
freeze написав: Sommer написав:
Я представляю какие бездны невежества мы бы узрели, если бы ты еще и свое мнение сюда писал.
Так что спасибо, реально спасибо.
Я понимаю, что ты считаешь себя гением, а Трампа и Болтона - г. , но не столько же себя переоценивать )))
Эх, темнота... словарь тебе читать надо было, а не курить. Тогда бы тебе не мерещилось что попадя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:23
pesikot написав:
Истерикой ЗЕ!филов доволен
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы.
Могут заменить, на некоторое время. Дальше все по классикам:
Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24
pesikot написав:
Истерикой ЗЕ!филов доволен
ЗЕ!филы уже и не знают, как оправдывать тупость ЗЕ!команды за тупые наезды.
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я вас ЗЕ!филов давно учил, зрада должна быть должным образом оформлена, чтобы не прикопаться.
Но вы выводов не делаете. Вы только прёте ещё больше. Количеством вы качество не замените, долбочёсы. Не в вашем случае.
Истерика у тебя недовольного, ты хоть пойми своей тугой головой значение слова истерика. У довольных людей не бывает истерики. Истерика бывает у недовольных и обиженных типа тебя.
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freeze
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:35
pesikot написав:
Истерикой ЗЕ!филов доволен
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:50
Пишут, что Насиров вернулся к исполнению обязанностей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:54
Shram написав: pesikot написав:
Истерикой ЗЕ!филов доволен
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании?
Там порохоботы уже акцентировали внимание, что Грымчаку вместо денег за услугу в основном подсунули календарики, значит Грымчака обманули, и обвинения в мошенничестве надо предъявлять наглым сотрудникам НАБУ.
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freeze
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:56
Так и Грымчаку предъявили не взяточничество или похожее, а мошенничество
Типа развёл доверчивых людишек?
По итогу "взятку" вернут "пострадавшим", а Грымчак заплатит штраф?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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