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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:14
Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...
Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...
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Puente
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:42
Puente написав:
Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...
Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...
Думаю что это не саботаж, а деградация.
Поэтому всякие Портровы и Киваловы спокойно дают прикурить новичкам
Печально. Так попередныков никогда не накажут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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