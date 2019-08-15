Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ... Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...
Puente написав:Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ... Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...
Думаю что это не саботаж, а деградация.
Поэтому всякие Портровы и Киваловы спокойно дают прикурить новичкам
Печально. Так попередныков никогда не накажут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Думаю что это не саботаж, а деградация.
Це система,яка заточена під обслуговування багатих...(точно так само як вейрон-це авто для багатих, навіть якщо бідному його подарують-він все одно не зможе ним користуватись...) Тому особисто я ратую за страхове правосуддя(так як введена автоцивілка для автомобілістів), де не людина є відповідачем по конкретним статтям(а це всі які економічні до 100 000 грн , або всі які не привели до смерті або каліцтва)-а страхова компанія... Таким чином проста людина буде хоч якось захищена від впливу судової системи (адвокати страхової будуть бодатись з суддями) , а не вуйко з села буде відповідати на каверзні питання прокурора/судді, при цьому щоб цей вуйко не відповів-він все одно може бути зроблений винуватим.. Простий приклад росії/газпрому Поки педерація не пройшлась по хворим мозолям Європи/США - до того часу навіть така структура як Нафтогаз-не могла виграти в Газпрому-а як тільки педераційники обнагліли - відразу почались їх програші в судах - звідси випливає ,що й на міжнародному рівні існують юридичні колізії дозволяючі розвертати правосуддя як дишло.
ПС Питання на засипку Хто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ще два солдати загинули вночі.. Як на мене це прямий наслідок перемирря... Суть в наступному Законослухняний-умови буде виконувати Бандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...
Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря це а - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігон б - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджета в - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 м г - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.
Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании?
"Порохоботы" в очередной раз отмечают тупость ментов разных аббревиатур. Никто же не мешал взять его реально с поличным, если он эти деньги брал. А оказалось, что "политическая целесообразность" здесь не работает. Бывает...
Хотелось бы спросить у зеботов почему такие потери В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик. Источник: https://censor.net.ua/n3143155 В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона. Источник: https://censor.net.ua/p3143171 В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3143175 В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев. Источник: https://censor.net.ua/n3143188 а ухомчака и зе перемирие и потерь нет(((((((((( может пора наступила решительного ответа как сказал Данелюк опять позвонить людоеду?
Как у вас ботов все просто не поддерживаешь зе ты порохобот если ты поддерживаешь зе ты зебот а ума нехватает понять что очень много людей не за пороха и зе????????? Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.
Дело в том что власть сменилась а дурдом остался особенно это стало ясно когда зе назначил бездомного сбушного полковника главой жога.
шурец написав:Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????
Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.
шурец написав:ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.
Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского. Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.
шурец написав:Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????
Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.
шурец написав:ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.
Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского. Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.
Оставить все, как есть, - шурцы будут ныть на форумах)