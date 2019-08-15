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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3808380938103811 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:14 Re: Політичні дискусії Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...

Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ... Puente Повідомлень: 1767 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:42 Puente написав: Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...

Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ... Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...

Думаю что это не саботаж, а деградация.



Поэтому всякие Портровы и Киваловы спокойно дают прикурить новичкам



Печально. Так попередныков никогда не накажут Думаю что это не саботаж, а деградация.Поэтому всякие Портровы и Киваловы спокойно дают прикурить новичкамПечально. Так попередныков никогда не накажут Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9101 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6202 раз. Подякували: 2442 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:15 Вкладчик1234 написав: Думаю что это не саботаж, а деградация. Думаю что это не саботаж, а деградация. Це система,яка заточена під обслуговування багатих...(точно так само як вейрон-це авто для багатих, навіть якщо бідному його подарують-він все одно не зможе ним користуватись...)

Тому особисто я ратую за страхове правосуддя(так як введена автоцивілка для автомобілістів), де не людина є відповідачем по конкретним статтям(а це всі які економічні до 100 000 грн , або всі які не привели до смерті або каліцтва)-а страхова компанія...

Таким чином проста людина буде хоч якось захищена від впливу судової системи (адвокати страхової будуть бодатись з суддями) , а не вуйко з села буде відповідати на каверзні питання прокурора/судді, при цьому щоб цей вуйко не відповів-він все одно може бути зроблений винуватим..

Простий приклад росії/газпрому

Поки педерація не пройшлась по хворим мозолям Європи/США - до того часу навіть така структура як Нафтогаз-не могла виграти в Газпрому-а як тільки педераційники обнагліли - відразу почались їх програші в судах - звідси випливає ,що й на міжнародному рівні існують юридичні колізії дозволяючі розвертати правосуддя як дишло.



ПС

Питання на засипку

Хто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене? Це система,яка заточена під обслуговування багатих...(точно так само як вейрон-це авто для багатих, навіть якщо бідному його подарують-він все одно не зможе ним користуватись...)Тому особисто я ратую за страхове правосуддя(так як введена автоцивілка для автомобілістів), де не людина є відповідачем по конкретним статтям(а це всі які економічні до 100 000 грн , або всі які не привели до смерті або каліцтва)-а страхова компанія...Таким чином проста людина буде хоч якось захищена від впливу судової системи (адвокати страхової будуть бодатись з суддями) , а не вуйко з села буде відповідати на каверзні питання прокурора/судді, при цьому щоб цей вуйко не відповів-він все одно може бути зроблений винуватим..Простий приклад росії/газпромуПоки педерація не пройшлась по хворим мозолям Європи/США - до того часу навіть така структура як Нафтогаз-не могла виграти в Газпрому-а як тільки педераційники обнагліли - відразу почались їх програші в судах - звідси випливає ,що й на міжнародному рівні існують юридичні колізії дозволяючі розвертати правосуддя як дишло.ПСПитання на засипкуХто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21256 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:25 Ще два солдати загинули вночі..

Як на мене це прямий наслідок перемирря...

Суть в наступному

Законослухняний-умови буде виконувати

Бандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...



Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря це

а - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігон

б - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджета

в - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 м

г - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21256 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:26 Shram написав: pesikot написав: Истерикой ЗЕ!филов доволен



Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.

Истерикой ЗЕ!филов доволенВроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.



Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании? Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании?



"Порохоботы" в очередной раз отмечают тупость ментов разных аббревиатур. Никто же не мешал взять его реально с поличным, если он эти деньги брал.

А оказалось, что "политическая целесообразность" здесь не работает. Бывает... "Порохоботы" в очередной раз отмечают тупость ментов разных аббревиатур. Никто же не мешал взять его реально с поличным, если он эти деньги брал.А оказалось, что "политическая целесообразность" здесь не работает. Бывает... vano80 Повідомлень: 1421 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:43

Источник: https://censor.net.ua/n3143155

В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.

Источник: https://censor.net.ua/p3143171

В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3143175

В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3143188 а ухомчака и зе перемирие и потерь нет(((((((((( может пора наступила решительного ответа как сказал Данелюк опять позвонить людоеду? Хотелось бы спросить у зеботов почему такие потери В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.Источник:В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.Источник:В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.Источник:В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.Источник:а ухомчака и зе перемирие и потерь нет(((((((((( может пора наступила решительного ответа как сказал Данелюк опять позвонить людоеду? шурец

Повідомлень: 930 З нами з: 18.04.11 Подякував: 487 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:06 Как у вас ботов все просто не поддерживаешь зе ты порохобот если ты поддерживаешь зе ты зебот а ума нехватает понять что очень много людей не за пороха и зе?????????

Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.



Дело в том что власть сменилась а дурдом остался особенно это стало ясно когда зе назначил бездомного сбушного полковника главой жога. шурец

Повідомлень: 930 З нами з: 18.04.11 Подякував: 487 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:19 шурец написав: Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????



Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.



шурец написав: ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое. ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.



Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.

Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного

Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором. Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачногоПойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором. freeze 4 Повідомлень: 12562 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3626 раз. Подякували: 5280 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3808380938103811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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