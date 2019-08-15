Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:15

Вкладчик1234 написав: Думаю что это не саботаж, а деградация. Думаю что это не саботаж, а деградация.

Це система,яка заточена під обслуговування багатих...(точно так само як вейрон-це авто для багатих, навіть якщо бідному його подарують-він все одно не зможе ним користуватись...)Тому особисто я ратую за страхове правосуддя(так як введена автоцивілка для автомобілістів), де не людина є відповідачем по конкретним статтям(а це всі які економічні до 100 000 грн , або всі які не привели до смерті або каліцтва)-а страхова компанія...Таким чином проста людина буде хоч якось захищена від впливу судової системи (адвокати страхової будуть бодатись з суддями) , а не вуйко з села буде відповідати на каверзні питання прокурора/судді, при цьому щоб цей вуйко не відповів-він все одно може бути зроблений винуватим..Простий приклад росії/газпромуПоки педерація не пройшлась по хворим мозолям Європи/США - до того часу навіть така структура як Нафтогаз-не могла виграти в Газпрому-а як тільки педераційники обнагліли - відразу почались їх програші в судах - звідси випливає ,що й на міжнародному рівні існують юридичні колізії дозволяючі розвертати правосуддя як дишло.ПСПитання на засипкуХто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене?