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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3809381038113812>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:14

Re: Політичні дискусії

Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...
Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:42

  Puente написав:Ну з цими всіми гучними затриманнями весь час і вже давно одне і те ж ...
Шум , гам , тарарам ... А потім - виправдання в суді ... Таке враження , що всі ці наші силовики взагалі не знають процедур - а особливо їх керівництво . Або так задумано з самого початку - ось є певна категорія підозрюваних - для них спеціальна процедура оформлення документів - з максимальними порушеннями всього , що тільки можна ...

Думаю что это не саботаж, а деградация.

Поэтому всякие Портровы и Киваловы спокойно дают прикурить новичкам

Печально. Так попередныков никогда не накажут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:15

  Вкладчик1234 написав:Думаю что это не саботаж, а деградация.
Це система,яка заточена під обслуговування багатих...(точно так само як вейрон-це авто для багатих, навіть якщо бідному його подарують-він все одно не зможе ним користуватись...)
Тому особисто я ратую за страхове правосуддя(так як введена автоцивілка для автомобілістів), де не людина є відповідачем по конкретним статтям(а це всі які економічні до 100 000 грн , або всі які не привели до смерті або каліцтва)-а страхова компанія...
Таким чином проста людина буде хоч якось захищена від впливу судової системи (адвокати страхової будуть бодатись з суддями) , а не вуйко з села буде відповідати на каверзні питання прокурора/судді, при цьому щоб цей вуйко не відповів-він все одно може бути зроблений винуватим..
Простий приклад росії/газпрому
Поки педерація не пройшлась по хворим мозолям Європи/США - до того часу навіть така структура як Нафтогаз-не могла виграти в Газпрому-а як тільки педераційники обнагліли - відразу почались їх програші в судах - звідси випливає ,що й на міжнародному рівні існують юридичні колізії дозволяючі розвертати правосуддя як дишло.

ПС
Питання на засипку
Хто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:25

Ще два солдати загинули вночі..
Як на мене це прямий наслідок перемирря...
Суть в наступному
Законослухняний-умови буде виконувати
Бандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...

Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря це
а - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігон
б - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджета
в - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 м
г - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:26

  Shram написав:
  pesikot написав:Истерикой ЗЕ!филов доволен :)

Вроде и Грымчака арестовали, но с таким процессуальными нарушениями. Что адвокат Грымчака плохо скрывает ржаку.


Я правильно понимаю что вы радуетесь тому, что взяточника, коррупционера и казнокрада не смогут посадить из-за того что были некие процессуальные нарушения при задержании?


"Порохоботы" в очередной раз отмечают тупость ментов разных аббревиатур. Никто же не мешал взять его реально с поличным, если он эти деньги брал.
А оказалось, что "политическая целесообразность" здесь не работает. Бывает...
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:43

Хотелось бы спросить у зеботов почему такие потери В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188 а ухомчака и зе перемирие и потерь нет(((((((((( может пора наступила решительного ответа как сказал Данелюк опять позвонить людоеду?
шурец
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:06

Как у вас ботов все просто не поддерживаешь зе ты порохобот если ты поддерживаешь зе ты зебот а ума нехватает понять что очень много людей не за пороха и зе?????????
Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.

Дело в том что власть сменилась а дурдом остался особенно это стало ясно когда зе назначил бездомного сбушного полковника главой жога.
шурец
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:19

  шурец написав:Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????


Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.

  шурец написав:ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.


Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.
Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного
Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:13

  freeze написав:
  шурец написав:Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????


Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.

  шурец написав:ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.


Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.
Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного
Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.

Оставить все, как есть, - шурцы будут ныть на форумах)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:57

Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391
19yuriy91
 
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