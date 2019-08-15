RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3809381038113812

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08

Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".

Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.

Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Только по факту выполненных работ!

Если что, прошу пост не удалять совсем, а перенести в "политику"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6204 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:13

  freeze написав:
  шурец написав:Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????


Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.

  шурец написав:ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.


Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.
Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного
Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.

Оставить все, как есть, - шурцы будут ныть на форумах)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8643
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:57

Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391
19yuriy91
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:09

  19yuriy91 написав:Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391

А Рюкзакяну хоть бы шо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6204 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:48

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391

А Рюкзакяну хоть бы шо


В данном случае Рюкзакян не причем, обделались (или спланировали) люди Зе!Бакланова.
avax
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 16.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:48

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391
А Рюкзакяну хоть бы шо

Не исключено, что главарь крупнейшего израильского наркокартеля (не ком с горы) сделал сопровождающим предложение, от которого они не смогли (или попросту побоялись) отказаться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16088
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:56

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://censor.net.ua/news/3143224/zade ... t_71173391
А Рюкзакяну хоть бы шо

Не исключено, что главарь крупнейшего израильского наркокартеля (не ком с горы) сделал сопровождающим предложение, от которого они не смогли (или попросту побоялись) отказаться.


Да заработать решили пацаны. Никакого прокола здесь быть не может. Надеюсь, что ответственности им избежать не удастся.

Потому что государство ответственность обязательно понесет. Израиль - не та страна, которая это проглотит...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 02.05.18
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:05

  Вкладчик1234 написав:Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".

Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.

Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Только по факту выполненных работ!


Вы недооцениваете забывчивость, наивность населения и самое главное зомби-эффект от СМИ.
Достаточно в течении полугода-года хорошенько и грамотно промывать народу мозги. И поверят и в светлое будущее, и в идею, и в черта и в сатану.
В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3809381038113812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7188)
16.08.2019 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.