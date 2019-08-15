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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08
Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".
Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.
Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.
Только по факту выполненных работ!
Если что, прошу пост не удалять совсем, а перенести в "политику"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:13
freeze написав: шурец написав:
Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых????????
Почему скрывают ? Вы же по-фамильно перечислили все потери, это напечатано в десятках СМИ.
шурец написав:
ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.
Совершенно точно, ответ верный, никакого плана нет и не было,, ни у Порошенко, ни у Зеленского.
Пойти в атаку никто не пойдет - начнутся крики, зачем множество жертв из-за этого наступления, не факт, что удачного
Пойти на переговоры - начнутся танцы с бубнами, Зеленский - предатель, договаривается с агрессором.
Оставить все, как есть, - шурцы будут ныть на форумах)
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:57
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:09
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:48
Вкладчик1234 написав:
А Рюкзакяну хоть бы шо
В данном случае Рюкзакян не причем, обделались (или спланировали) люди Зе!Бакланова.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:48
Вкладчик1234 написав:
А Рюкзакяну хоть бы шо
Не исключено, что главарь крупнейшего израильского наркокартеля
(не ком с горы) сделал сопровождающим предложение, от которого они не смогли (или попросту побоялись) отказаться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:56
Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
А Рюкзакяну хоть бы шо
Не исключено, что главарь крупнейшего израильского наркокартеля
(не ком с горы) сделал сопровождающим предложение, от которого они не смогли (или попросту побоялись) отказаться.
Да заработать решили пацаны. Никакого прокола здесь быть не может. Надеюсь, что ответственности им избежать не удастся.
Потому что государство ответственность обязательно понесет. Израиль - не та страна, которая это проглотит...
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:05
Вкладчик1234 написав:
Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".
Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.
Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.
Только по факту выполненных работ!
Вы недооцениваете забывчивость, наивность населения и самое главное зомби-эффект от СМИ.
Достаточно в течении полугода-года хорошенько и грамотно промывать народу мозги. И поверят и в светлое будущее, и в идею, и в черта и в сатану.
В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....
Теперь уже точно не вернусь
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