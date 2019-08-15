Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08

Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".



Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.



Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.



Только по факту выполненных работ!



Если что, прошу пост не удалять совсем, а перенести в "политику"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин