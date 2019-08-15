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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3810381138123813

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:34

  Вкладчик1234 написав:Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Ольгинец, не пались. "Эффективные менеджеры" - это у вас в России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38

  Shram написав:В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:16

  pesikot написав:Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)


Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вспомнился анекдот:
Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300: «Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию». Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в шреддер. У молодого глаза по пятаку: «А как же претенденты?!» Опытный невозмутимо: «А зачем нам неудачники?»
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:38

  pesikot написав:Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь.
Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность.
Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом.
Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите


Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.
Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:53

Вчера по "Интеру" прозвучал более, чем "тревожный звонок", по видом пятой колонны - в Харькове Враг устраивает "управляемый хаос".
При чём, с прямым участием "наших СМИ" - на пятый год, я так понимаю, не пришло понимание "Врага"? Его методов деятельности?...(Тоскливая печалька)
Как раз это то, что навязывалось на публику(имбецилам кормящимся из зомбоящика) в 2014 м в Донецке, до этого по Крыму.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:15

  zРадио написав:
  pesikot написав:Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)


Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?


А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:16

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".

Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.

Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Только по факту выполненных работ!


Вы недооцениваете забывчивость, наивность населения и самое главное зомби-эффект от СМИ.
Достаточно в течении полугода-года хорошенько и грамотно промывать народу мозги. И поверят и в светлое будущее, и в идею, и в черта и в сатану.


О, вот в чем наши волгари разбираются - так это в зомби-эффекте от СМИ.

У них это уже второе десятилетие, результаты уже заметны. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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